Стали известны самые популярные витамины у россиян

Эксперты проводили исследование среди витаминов, зарегистрированных как препараты.

С начала года на витамин B1 пришлось 28,4% продаж - примерно 17,6 млн упаковок. На витамины A и D приходилось суммарно около 28,2%, почти 17,5 млн упаковок.

Также популярным у россиян оказался витамин C, включая его комбинации. На такие препараты пришлось 15,8% продаж - 9,8 млн упаковок.

Ранее терапевт Светлана Бурнацкая назвала бесконтрольный прием витаминов и БАДов в высоких дозах самым опасным для здоровья ЗОЖ-трендом.

