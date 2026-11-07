Стали известны самые популярные витамины у россиян
Витамины B1, A и D и их комбинации стали самыми популярными в России за 9 месяцев текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные DSM Group.
Эксперты проводили исследование среди витаминов, зарегистрированных как препараты.
С начала года на витамин B1 пришлось 28,4% продаж - примерно 17,6 млн упаковок. На витамины A и D приходилось суммарно около 28,2%, почти 17,5 млн упаковок.
Также популярным у россиян оказался витамин C, включая его комбинации. На такие препараты пришлось 15,8% продаж - 9,8 млн упаковок.
Ранее терапевт Светлана Бурнацкая назвала бесконтрольный прием витаминов и БАДов в высоких дозах самым опасным для здоровья ЗОЖ-трендом.
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