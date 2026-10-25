«Но ничто не вечно. И так Украине хватило на долгое время просто транжирить наследие великих предков», - приводит слова эксперта ТАСС.

Дудчак считает, что блэкаут должен быть по всей территории Украины. Поэтому, добавил специалист, все анонсы о производстве дронов, о новых заводах по их созданию с участием иностранцев, заводах по производству ракет на территории страны должны потерять всякий смысл, «потому что нет энергии — нет производства».

Накануне мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинской службе «Би-би-си» подтвердил, что столица не располагает собственной генерацией электроэнергии и получает ее из единой энергосистемы страны. При этом город, по его словам, потребляет гигантское количество электричества, пишут «Известия».