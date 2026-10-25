Украине предрекли полный блэкаут
До этого мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что город не располагает собственной генерацией электроэнергии.
БУДЕТ БЛЭКАУТ?
Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак подтвердил, что в стране возможен полный блэкаут, так как запас прочности ее энергосистемы не вечен, передает RT. Он напомнил, что она была создана еще при Советском Союзе с многократным запасом прочности, с дублирующими системами.
«Но ничто не вечно. И так Украине хватило на долгое время просто транжирить наследие великих предков», - приводит слова эксперта ТАСС.
Дудчак считает, что блэкаут должен быть по всей территории Украины. Поэтому, добавил специалист, все анонсы о производстве дронов, о новых заводах по их созданию с участием иностранцев, заводах по производству ракет на территории страны должны потерять всякий смысл, «потому что нет энергии — нет производства».
Накануне мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинской службе «Би-би-си» подтвердил, что столица не располагает собственной генерацией электроэнергии и получает ее из единой энергосистемы страны. При этом город, по его словам, потребляет гигантское количество электричества, пишут «Известия».
«Два гигаватта электроэнергии, от которой живет вся инфраструктура», - уточнил мэр Киева.
Кличко отметил, что при полном исчезновении электроснабжения городу потребуется время, чтобы перейти на резервное питание. От света зависят работа метро, троллейбусов и трамваев, водоснабжение и многие объекты критической инфраструктуры.
Прошлой зимой на Украине на фоне масштабных повреждений энергетической инфраструктуры были длительные отключения электроэнергии и отопления. При этом украинские власти уже признают, что предстоящая зима может оказаться еще сложнее.
СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
До этого обозреватель Bloomberg Марк Чемпион писал, что энергетическая инфраструктура Украины подошла к предстоящей зиме в значительно худшем состоянии, чем в предыдущие годы. Уточняется, что электросети и системы централизованного отопления остаются серьезно поврежденными еще до наступления холодов.
По его оценке, состояние энергетики Украины вызывает особую тревогу на фоне приближающегося отопительного сезона. Дополнительные опасения связаны с готовностью крупных теплоэлектроцентралей Киева.
Так, еще в августе украинский эксперт Юрий Корольчук говорил, что к началу отопительного сезона восстановить эти объекты удастся только на 50–70%. Он подчеркнул, что недостаточная готовность ТЭЦ, от которых зависит теплоснабжение целых районов Киева, может привести к серьезному снижению температуры в жилых помещениях, передает агентство УНИАН.
О возможных трудностях предстоящего отопительного сезона ранее предупреждал и глава правительства Украины Сергей Корецкий. Он не исключал, что следующая зима окажется для страны тяжелее предыдущей, пишет «Российская газета».
В начале октября 2026 года в Киеве уже произошел масштабный блэкаут, передает издание Insider. Тогда Виталий Кличко в Сети написал, что на правом берегу Днепра в городе наблюдались перебои с водой из-за проблем с электроснабжением.
Мэр Киева рассказал, что там были частично обесточены водопроводные насосные станции. Согласно информации городской администрации, тогда на правом берегу приостановили движение электротранспорта из-за отсутствия напряжения в контактной сети.
Ранее украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев рассказал, что графиков отключения света в Киеве станет больше этой зимой в связи с ожидаемым дефицитом электроэнергии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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