«Сегодня около пяти утра из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет», - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Украинские военные регулярно подвергают обстрелам приграничные регионы России. На этом фоне в части регионов был продлен повышенный уровень террористической опасности до 25 мая. К ним относятся Белгородская и Курская области, три городских округа и два района Крыма, а также два района Воронежской области — Россошанский и Кантемировский.

Обстрелы вызывают у властей регионов серьезные опасения. Так, курский губернатор 16 мая рассказал о найденном в ходе спецоперации России пособии. По его словам, оно подтверждает, что на Украине якобы готовился захват не только ДНР, но и Курской области, а также других прилегающих регионов РФ. По его словам, армия США готовила военные подразделения Украины для захвата новых территорий.