Ответ «по морде» Киева или эвакуация? Южные регионы России страдают от обстрелов ВСУ
Украинские военные систематически обстреливают приграничные регионы России. Эксперты допускают эвакуацию жителей, однако власти пока не предпринимают радикальных шагов..
Губернатор Курской области Роман Старовойт 17 мая утром сообщил, что украинские войска обстреляли приграничное село Алексеевка из крупнокалиберного оружия. По его словам, обстрел был быстро подавлен ответным огнем российских пограничников, однако ВСУ удалось повредить жилые дома и школу.
«Сегодня около пяти утра из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет», - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Украинские военные регулярно подвергают обстрелам приграничные регионы России. На этом фоне в части регионов был продлен повышенный уровень террористической опасности до 25 мая. К ним относятся Белгородская и Курская области, три городских округа и два района Крыма, а также два района Воронежской области — Россошанский и Кантемировский.
Обстрелы вызывают у властей регионов серьезные опасения. Так, курский губернатор 16 мая рассказал о найденном в ходе спецоперации России пособии. По его словам, оно подтверждает, что на Украине якобы готовился захват не только ДНР, но и Курской области, а также других прилегающих регионов РФ. По его словам, армия США готовила военные подразделения Украины для захвата новых территорий.
Накануне село Солоха в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Погиб один человек, пострадали еще семь. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что обстрел повредил 17 домовладений и шесть автомобилей, в одной из школ были выбиты стекла.
Между тем российские власти заявляли, что обстрелы со стороны Украины не останутся без ответа. В Минобороны РФ со своей стороны сообщали, что Вооруженные силы РФ нанесут удары по «центрам принятия решений», в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит попытки диверсий и ударов по объектам в России. Однако на сегодняшний день никакого ответа не последовало.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что если украинских военных не оттеснить от границы, то потребуется эвакуация жителей.
«Уже ведется систематический обстрел наших приграничных с Украиной областей. Если наши военные будут не в состоянии оттеснить ВСУ от границы на недосягаемое расстояние для их минометов, артиллерии и ракет, тогда может потребоваться эвакуация жителей. Если снова не занять те территории, с которых ушли, так и будут обстреливать дальше. Понравится это жителям? Думаю, что нет», - сказал Прохватилов.
В свою очередь главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в беседе с «Радиоточкой НСН» объяснял, что Россия может обезопасить себя от украинских ударов лишь на 85%.
«Противоракетная оборона сбивает стратегические ракеты, а система ПВО – почти все, что может обнаружить. Но не существует абсолютного оружия, которое бы на 100% защищало от попадания. Также, как невозможно на 100% закрыть свое небо от тех же вертолетов, которые могут лететь на предельно малой высоте, где их нельзя обнаружить. Варианты такие возможны, несмотря на то, что 80-85% всего обнаруживается и сбивается», - говорил эксперт.
При этом он отмечал, что обстрелы российской территории являются демонстративной акцией для внутренней и международной «картинки».
«Вряд ли оно (выполнение удара – прим. НСН) было связано с желанием получить в ответ по морде, - то есть по Киеву, - но совершенно точно было принято решение о нанесении серии демонстрационных ударов по территории России, показывающих, что Украиной ведутся полномасштабные военные действия», - подчеркивал Шурыгин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что западные страны открыто призывают Украину к атаке на территории России с применением того оружия, которое они поставляют Киеву. Она отмечала, что такая преступная активность ВСУ против территории РФ не может оставаться без ответа.
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