Пашинян: Армения не собирается ссориться с Россией
Армения не намерена спорить или ссориться с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.
«Мы будем просто по-дружески, по-братски разговаривать, и этот разговор будет продолжаться», - указал политик.
По словам Пашиняна, в рамках его планируемого визита в РФ следует говорить не об уступках со стороны Еревана относительно Москвы, а о решениях. Республика исходит из того, что Армения и Россия не должны наносить ущерб друг другу.
Ранее Пашинян сообщил, что в декабре намерен совершить три визита в Россию.
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