«Мы будем просто по-дружески, по-братски разговаривать, и этот разговор будет продолжаться», - указал политик.

По словам Пашиняна, в рамках его планируемого визита в РФ следует говорить не об уступках со стороны Еревана относительно Москвы, а о решениях. Республика исходит из того, что Армения и Россия не должны наносить ущерб друг другу.

Ранее Пашинян сообщил, что в декабре намерен совершить три визита в Россию.

