Российские ПВО сбили украинский вертолет, обстрелявший поселок в Брянской области

Российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей поселка Климово в Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

СК РФ заявил о шести авиаударах ВСУ по посёлку в Брянской области

Накануне в результате обстрела Климово были ранены восемь человек, шестеро были госпитализированы. Двое из них попавших в больницу находились в тяжелом состоянии, в том числе малолетний ребенок.

Сообщалось также о двух загоревшихся домах. По данным СК РФ, обстрел был осуществлён с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжёлым наступательным вооружением.

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ТЕГИ:УкраинаБрянская Область
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