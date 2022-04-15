Российские ПВО сбили украинский вертолет, обстрелявший поселок в Брянской области

Накануне в результате обстрела Климово были ранены восемь человек, шестеро были госпитализированы. Двое из них попавших в больницу находились в тяжелом состоянии, в том числе малолетний ребенок.

Сообщалось также о двух загоревшихся домах. По данным СК РФ, обстрел был осуществлён с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжёлым наступательным вооружением.



