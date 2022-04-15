Российские ПВО сбили украинский вертолет, обстрелявший поселок в Брянской области
Российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей поселка Климово в Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Накануне в результате обстрела Климово были ранены восемь человек, шестеро были госпитализированы. Двое из них попавших в больницу находились в тяжелом состоянии, в том числе малолетний ребенок.
Сообщалось также о двух загоревшихся домах. По данным СК РФ, обстрел был осуществлён с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжёлым наступательным вооружением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru