Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села Алексеевка

Село Алексеевка в Курской области обстреляли из крупнокалиберного оружия, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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Инцидент произошел во вторник около пяти утра в населенном пункте в Глушковском районе у границы с Украиной, пишет Газета.ру.

«Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет. Ответным огнем наших пограничников обстрел быстро подавлен», — написал глава Курской области в своем Telegram-канале.

Специалисты разбираются в деталях происшествия, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:УкраинаОбстрелКурская Область
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