Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села Алексеевка

Инцидент произошел во вторник около пяти утра в населенном пункте в Глушковском районе у границы с Украиной, пишет Газета.ру.

«Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет. Ответным огнем наших пограничников обстрел быстро подавлен», — написал глава Курской области в своем Telegram-канале.

Специалисты разбираются в деталях происшествия, отмечает РЕН ТВ.

