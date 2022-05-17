Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села Алексеевка
Село Алексеевка в Курской области обстреляли из крупнокалиберного оружия, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Инцидент произошел во вторник около пяти утра в населенном пункте в Глушковском районе у границы с Украиной, пишет Газета.ру.
«Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет. Ответным огнем наших пограничников обстрел быстро подавлен», — написал глава Курской области в своем Telegram-канале.
Специалисты разбираются в деталях происшествия, отмечает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Президент Renault назвал болезненным решение об уходе компании из России
- Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села Алексеевка
- Пугачева рассказала о планах вернуться в Россию осенью
- В России запланировали создать новое детское движение
- Ведущие японские банки потеряли более $2,7 млрд из-за антироссийских санкций
- СМИ: в Германии признали, что Латинская Америка встала на сторону Москвы
- В российские войска отправлена партия танков Т-90
- ВВС США испытали гиперзвуковое оружие
- Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась почти на 40%
- В КНДР зарегистрировали около 270 тыс. новых случаев заражения COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru