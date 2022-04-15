«В ответ по морде?» Россию назвали уязвимой для атак украинских вертолетов
Владислав Шурыгин сказал в эфире НСН, что украинские военные переходят к «махновщине», а Владимир Прохватилов допустил заброску в Россию диверсантов.
Обстрелы российской территории украинскими военными являются демонстративной акцией для внутренней и международной «картинки», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин.
За минувшие сутки произошло четыре обстрела России с территории Украины – по два на территории Белгородской и Брянской областей. При этом украинские военные использовали боевые вертолеты. В ответ Россия пообещала увеличить масштабы и количество ракетных ударов по Киеву.
«Здесь есть несколько версий. Первая – то, что ВСУ переходят к состоянию махновщины, когда никто никем не управляет и все делается по решению начальника. Поскольку речь идет о вертолетах, скорее всего, это было выполнение удара. Вряд ли оно было связано с желанием получить в ответ по морде, - то есть по Киеву, - но совершенно точно было принято решение о нанесении серии демонстрационных ударов по территории России, показывающих, что Украиной ведутся полномасштабные военные действия. Это для внутреннего украинского потребления и международной повестки», - сказал Шурыгин.
При этом он отметил, что Россия может обезопасить себя от украинских ударов лишь на 85%.
«Противоракетная оборона сбивает стратегические ракеты, а система ПВО – почти все, что может обнаружить. Но не существует абсолютного оружия, которое бы на 100% защищало от попадания. Также, как невозможно на 100% закрыть свое небо от тех же вертолетов, которые могут лететь на предельно малой высоте, где их нельзя обнаружить. Варианты такие возможны, несмотря на то, что 80-85% всего обнаруживается и сбивается», - рассказал военный эксперт.
Со своей стороны, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов сказал «Радиоточке НСН», что не исключает перехода Украины к диверсиям в приграничных регионах России.
«Если ведется обстрел, конечно, местные жители должны опасаться, а местные власти принимать очень серьезные меры. Пока обстреливают, дальше могут пойти диверсионные группы», - сказал Прохватилов.
При этом он подтвердил, что «ни одна страна не в состоянии сбивать все ракеты, летящие в ее сторону».
Минобороны РФ сообщило в пятницу, что российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, атаковавший 14 апреля жителей поселка Климово в Брянской области.
В результате обстрела этого села были ранены восемь человек, шесть из них госпитализированы. При этом два человека, включая маленького ребенка, находятся в тяжелом состоянии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+11 432 / сут.
Умерли
373 тыс.+261 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+19 523 / сут.
- 90 турецких моряков остаются заблокированными на 22 судах в портах Украины
- Глава Минпромторга Мантуров за 2021 год заработал в 70 раз больше президента Путина
- ФСБ: предотвращён теракт на военном объекте в Калужской области
- Путин заработал в 2021 году более 10 млн рублей
- СМИ: «Роснано» потребовало проверить работу компании при Чубайсе
- Мишустин заявил, что на пособия малообеспеченным семьям выделят 505 млрд рублей
- Школы Владимирской области будут начинать день с подъема флага под гимн России РФ
- В России заблокировали сайт Международного французского радио
- Из WhatsApp решили сделать соцсеть
- ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке для учёных и медиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru