«В ответ по морде?» Россию назвали уязвимой для атак украинских вертолетов

«Здесь есть несколько версий. Первая – то, что ВСУ переходят к состоянию махновщины, когда никто никем не управляет и все делается по решению начальника. Поскольку речь идет о вертолетах, скорее всего, это было выполнение удара. Вряд ли оно было связано с желанием получить в ответ по морде, - то есть по Киеву, - но совершенно точно было принято решение о нанесении серии демонстрационных ударов по территории России, показывающих, что Украиной ведутся полномасштабные военные действия. Это для внутреннего украинского потребления и международной повестки», - сказал Шурыгин.

При этом он отметил, что Россия может обезопасить себя от украинских ударов лишь на 85%.

«Противоракетная оборона сбивает стратегические ракеты, а система ПВО – почти все, что может обнаружить. Но не существует абсолютного оружия, которое бы на 100% защищало от попадания. Также, как невозможно на 100% закрыть свое небо от тех же вертолетов, которые могут лететь на предельно малой высоте, где их нельзя обнаружить. Варианты такие возможны, несмотря на то, что 80-85% всего обнаруживается и сбивается», - рассказал военный эксперт.

Со своей стороны, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов сказал «Радиоточке НСН», что не исключает перехода Украины к диверсиям в приграничных регионах России.

«Если ведется обстрел, конечно, местные жители должны опасаться, а местные власти принимать очень серьезные меры. Пока обстреливают, дальше могут пойти диверсионные группы», - сказал Прохватилов.

При этом он подтвердил, что «ни одна страна не в состоянии сбивать все ракеты, летящие в ее сторону».