ВНЕОЧЕРЕДНОЙ МЕДОСМОТР

Новый порядок контроля за здоровьем автомобилистов начнет действовать в России с 1 марта 2027 года. С этой даты вступит в силу закон, который предоставит Госавтоинспекции прямой доступ к медицинским данным водителей. До сих пор водители проходили медицинскую комиссию при получении прав или через 10 лет при их замене. Теперь же вводится порядок отслеживания опасных для вождения состояний в реальном времени.

Врачи при диспансеризации, плановом осмотре или лечении других болезней будут обязаны уведомлять водителя и передавать данные в ГАИ при обнаружении признаков противопоказаний к вождению. Речь, например, может идти о резком ухудшении зрения, обострении психических расстройств, последствиях инсульта.

ТРЕХМЕСЯЧНЫЙ ДЕДЛАЙН

Медицинские заключения для водителей будут оформлять в электронном формате. Документ о здоровье будет храниться в федеральном реестре внутри Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения РФ. При этом останется возможность запросить справку на бумаге.