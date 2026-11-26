Принудительная медкомиссия: За что водителей отправят на проверку с 2027 года
Новые правила медосвидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта, а с 1 января произойдет очередное повышение утильсбора.
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ МЕДОСМОТР
Новый порядок контроля за здоровьем автомобилистов начнет действовать в России с 1 марта 2027 года. С этой даты вступит в силу закон, который предоставит Госавтоинспекции прямой доступ к медицинским данным водителей. До сих пор водители проходили медицинскую комиссию при получении прав или через 10 лет при их замене. Теперь же вводится порядок отслеживания опасных для вождения состояний в реальном времени.
Врачи при диспансеризации, плановом осмотре или лечении других болезней будут обязаны уведомлять водителя и передавать данные в ГАИ при обнаружении признаков противопоказаний к вождению. Речь, например, может идти о резком ухудшении зрения, обострении психических расстройств, последствиях инсульта.
ТРЕХМЕСЯЧНЫЙ ДЕДЛАЙН
Медицинские заключения для водителей будут оформлять в электронном формате. Документ о здоровье будет храниться в федеральном реестре внутри Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения РФ. При этом останется возможность запросить справку на бумаге.
После получения уведомления о возможных противопоказаниях к управлению транспортным средством водителю отводится три месяца на прохождение внепланового медосмотра в лицензированной клинике. В случае, если диагноз не подтвердится, права сохраняются. Право управления будет прекращено, если диагноз подтвердился или водитель не прошел медкомиссию в обозначенный срок.
ПРЕКРАЩЕНИЕ НЕ ЗНАЧИТ ЛИШЕНИЕ
В Министерстве внутренних дел особо разъяснили, что речь идет именно о прекращении права управления, а не о лишении прав. Тем самым в МВД рассеяли слухи о том, что ГАИ якобы получит возможность лишать прав без суда. В ведомстве подчеркнули, что лишение прав — это наказание за грубые или регулярные нарушения правил дорожного движения. Вынести постановление о его применении, как и прежде, может только суд.
Прекращение права управления — исключительно медицинская мера. Водитель сможет получить обратно права, если будут устранены причины, которые выявили на медосмотре. Например, гражданин вылечился. В случае вопросов по зрению, водитель должен будет подобрать очки с необходимыми диоптриями, чтобы пройти по этому показателю. Однако, если болезнь не поддаётся лечению, права нельзя будет вернуть.
В связи с такими изменениями специалисты советуют: если в 2027 году вам предстоит очередная замена прав, медкомиссию лучше пройти в клинике, которая выдаёт заключения в электронном формате. В этом случае справку автоматически перешлют в реестр ЕГИСЗ.
НОВОЕ ПОДОРОЖАНИЕ
Очередная неприятная «новинка» ждет россиян с 1 января 2027 года. Будет вновь увеличен утилизационный сбор. Размер прибавки колеблется в диапазоне 10–20% в зависимости от категории автомобиля. Ставки утильсбора увеличиваются согласно графику, который кабинет министров РФ утвердил еще в 2024 году. Этапы расписаны до 2030 года.
Рост ставок скажется на рынке автомобилей мощнее 160 лошадиных сил, которые ввозятся по параллельному импорту. Например, при варианте двигателя 2 литра мощностью 173 л. с. сбор вырастет с 900 000 до 990 000 рублей. Предполагается, что автосалоны перепишут ценники прямо с 1 января 2027 года.
ЭКЗАМЕН НА ПРАВА. ДОПОЛНЕНИЯ 2027
С 1 марта 2027 года вступит в силу второй этап изменений правил сдачи экзаменов на получение водительских прав по постановлению правительства от 30 апреля 2026 года. Первая часть изменений действует с 12 мая текущего года. С 1 марта ждут следующие новшества:
- В ходе сдачи теории компьютер будет фотографировать кандидата.
- В экзаменационных классах ГАИ будет вестись аудио- и видеозапись, визуально зафиксируют рабочие места экзаменатора и кандидатов.
- Справку о состоянии здоровья в бумажном виде можно будет не приносить, если медзаключение уже внесено в базу ЕГИСЗ.
Как отметил в комментарии НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, при сдаче на права большинству всё равно придется покупать медсправку.
«Медсправки в России покупаются и продаются. Никто не проходит полноценно медкомиссию, к моему глубокому сожалению. Поэтому все эти телодвижения не представляют абсолютно никаких серьезных изменений, какой-либо разницы люди не ощутят», - уверен эксперт. При этом он посетовал, что информация из реестра электронных медицинских документов не дает полной картины о человеке.
Ещё один нюанс - если срок действия справки истекает между подачей заявления и выдачей прав, процедуру приостановят до получения новой.
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