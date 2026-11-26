Аналитик Юшков: «Лукойл» продал активы для снятия санкций
Игорь Юшков заявил НСН, что активы, которые сейчас продаются, - это нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии, Румынии, завод по производству масел в Нидерландах, а также заправки в США и Европе.
За всю историю американцы почти никогда не снимали санкции с кого-либо, но они могут выдать генеральную лицензию, которая позволит «Лукойлу» нормально функционировать, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Американский миллиардер Тодд Боули заявил, что подписал с «Лукойлом» соглашение о приобретении международных энергетических активов российской нефтяной компании, находящейся под санкциями, консорциумом, в который входит американская Международная финансовая корпорация развития (DFC), пишет Reuters. После закрытия сделки «Лукойл» полностью выйдет из капитала LUKOIL International. Основатель компании Вагит Алекперов отметил, что «Лукойл» ушел с международного рынка по политическим причинам и может вернуться. Юшков раскрыл, для чего заключаются такие сделки.
«Надо понимать, что «Лукойл» не получал деньги от работы европейских активов. Активы, которые сейчас продаются, - это нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии, Румынии, завод по производству масел в Нидерландах, а также заправки в США и Европе. Деньги от этих активов компания не могла получить. Я думаю, что сделка подразумевает условия, которые не публикуются, в плане того, что американская сторона в целом будет рассматривать смягчение санкций в отношении «Лукойла». Сейчас любые контакты с этой компанией запрещены, что сильно мешает. Если ее взамен на эту сделку выведут из-под санкций, это будет самое ценное. Я думаю, что это негласное условие сделки. За всю историю американцы почти никогда не снимали санкции с кого-либо, но они могут выдать генеральную лицензию, которая позволит компании нормально функционировать. Поэтому санкции могут заморозить», - объяснил он.
Он также раскрыл, о каких суммах идет речь.
«В рамках этой сделки все оценили примерно в десять миллиардов долларов. Компания получит ценные бумаги на эту сумму. Раньше оценки звучали и в 15-18 миллиардов долларов, то есть раньше эти активы стоили больше», - добавил он.
В январе 2026 года «Лукойл» объявил о заключении соглашения о продаже своих зарубежных активов с американской инвесткомпанией Carlyle. Компания отмечала, что соглашение не является эксклюзивным и что она продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями. В конце июля соглашение утратило силу.
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