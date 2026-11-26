За всю историю американцы почти никогда не снимали санкции с кого-либо, но они могут выдать генеральную лицензию, которая позволит «Лукойлу» нормально функционировать, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Американский миллиардер Тодд Боули заявил, что подписал с «Лукойлом» соглашение о приобретении международных энергетических активов российской нефтяной компании, находящейся под санкциями, консорциумом, в который входит американская Международная финансовая корпорация развития (DFC), пишет Reuters. После закрытия сделки «Лукойл» полностью выйдет из капитала LUKOIL International. Основатель компании Вагит Алекперов отметил, что «Лукойл» ушел с международного рынка по политическим причинам и может вернуться. Юшков раскрыл, для чего заключаются такие сделки.