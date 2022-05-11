В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
«Желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлили до 25 мая. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«До 25 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Высокий уровень террористической опасности ввели в граничащем с Украиной регионе 11 апреля, напоминает телеканал «360». Такой же режим был введен в Брянской, Курской областях, в двух районах Воронежской области, в нескольких районах Краснодарского края, на севере Крыма, пишет Газета.ру.
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