Курский губернатор заявил о планах Украины захватить приграничные области России
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о найденном в ходе спецоперации России пособии, которое подтверждает, что на Украине готовился захват не только ДНР, но и Курской области, а также других прилегающих регионов РФ.
«Самое интересное – это название учебного пособия: "Противопартизанские операции". Не партизанские, а противопартизанские операции», - сказал Старовойт на оперативном совещании.
По его словам, армия Соединенных Штатов готовила военные подразделения Украины для захвата новых территорий и борьбы с возможными партизанскими движениями. Старовойт отметил, что пособие было разработано в 1986 году в округе Колумбия и издано в 2005 году в Одессе.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Украина ведет систематический обстрел приграничных регионов России. По его словам, если украинских военных не оттеснить от границы, то потребуется эвакуация жителей.
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