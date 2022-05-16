Курский губернатор заявил о планах Украины захватить приграничные области России

«Самое интересное – это название учебного пособия: "Противопартизанские операции". Не партизанские, а противопартизанские операции», - сказал Старовойт на оперативном совещании.

По его словам, армия Соединенных Штатов готовила военные подразделения Украины для захвата новых территорий и борьбы с возможными партизанскими движениями. Старовойт отметил, что пособие было разработано в 1986 году в округе Колумбия и издано в 2005 году в Одессе.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Украина ведет систематический обстрел приграничных регионов России. По его словам, если украинских военных не оттеснить от границы, то потребуется эвакуация жителей.

