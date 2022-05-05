В Белгородской области пять домов были повреждены из-за обстрела со стороны Украины

Ранее губернатор заявлял, что населенные пункты Журавлевка и Нехотеевка подверглись обстрелу с украинской стороны.

«Есть повреждения линий электропередач, 5 домовладений, из которых один дом сильно разрушен. Пострадавших среди мирного населения нет», — уточнил Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы области, работы по восстановлению подачи электроснабжения начнут в течение ближайшего часа, кроме того, специалисты проведут замеры для восстановления пострадавших домов.

