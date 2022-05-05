В Белгородской области пять домов были повреждены из-за обстрела со стороны Украины
Обстрел территории Белгородской области со стороны Украины прекратился, в результате повреждены пять домовладений, один из домов сильно разрушен. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор заявлял, что населенные пункты Журавлевка и Нехотеевка подверглись обстрелу с украинской стороны.
«Есть повреждения линий электропередач, 5 домовладений, из которых один дом сильно разрушен. Пострадавших среди мирного населения нет», — уточнил Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы области, работы по восстановлению подачи электроснабжения начнут в течение ближайшего часа, кроме того, специалисты проведут замеры для восстановления пострадавших домов.
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