Число пострадавших при обстреле белгородского села достигло семи
Число людей, получивших ранения при обстреле села Солохи в Белгородской области, достигло семи. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Поздно ночью привезли еще одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объеме», — добавил Гладков.
Ранее стало известно, что в ходе обстрела села один человек погиб, еще шестеро получили ранения, среди них есть подросток. По словам главы области, правительство региона окажет материальную помощь всем пострадавшим, а также семье погибшего.
Заместители губернатора Константин Полежаев и Владимир Базаров по поручению губернатора оценят степень повреждения построек. По данным Гладкова, нарушенное в результате обстрела газоснабжение в селе уже заработало.
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