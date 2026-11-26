Ситуация, когда в школьном лагере не оказывается ни медика, ни воспитателя – недопустима, и отвечает за это руководитель, который должен был принять все меры, чтобы их заместить, заявил НСН исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский.

В Ставропольском крае в отношении учителя начальных классов возбудили уголовное дело о халатности после того, как в пришкольном лагере, где её назначили начальником, ребёнок сломал ногу. Как пишут «Известия», в тот день в лагере отсутствовала медсестра, а также воспитатель отряда, в котором произошёл инцидент. Сама педагог настаивает, что её вины в произошедшем нет: медсестра подчиняется не школе, а больнице, и отпросилась у своего руководства. А об отсутствии воспитателя отряда женщина уведомила директора школы, на что тот устно рекомендовал самой «что‑нибудь придумать». По мнению Оболенского, в этой ситуации спорных моментов нет.