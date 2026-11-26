По морали и документам: Кто должен отвечать за сломанную ногу в школьном лагере
За пришкольный лагерь отвечает непосредственный руководитель лагеря, и в случае инцидента – отвечать тоже ему, сказал НСН Юрий Оболонский.
Ситуация, когда в школьном лагере не оказывается ни медика, ни воспитателя – недопустима, и отвечает за это руководитель, который должен был принять все меры, чтобы их заместить, заявил НСН исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский.
В Ставропольском крае в отношении учителя начальных классов возбудили уголовное дело о халатности после того, как в пришкольном лагере, где её назначили начальником, ребёнок сломал ногу. Как пишут «Известия», в тот день в лагере отсутствовала медсестра, а также воспитатель отряда, в котором произошёл инцидент. Сама педагог настаивает, что её вины в произошедшем нет: медсестра подчиняется не школе, а больнице, и отпросилась у своего руководства. А об отсутствии воспитателя отряда женщина уведомила директора школы, на что тот устно рекомендовал самой «что‑нибудь придумать». По мнению Оболенского, в этой ситуации спорных моментов нет.
«Виноват всегда руководитель. Например, директор школы, который ответственный за всю школу, или классный руководитель, который несёт ответственность за класс. А если человек лагерем руководит, то он несёт ответственность за лагерь. Не имеет значения, кто там и что сделал. Именно руководитель работает с персоналом непосредственно, и он же отвечает за жизнь и здоровье детей. Если руководитель смены по делам отлучился, то он обязательно должен оставить вместо себя ответственного. Потому что дети в лагере не могут остаться без присмотра. Такого не может быть по определению. У врача, который работает в лагере, независимо от внешних служб, – прямое местное подчинение руководителю лагеря, и он должен доложить, что будет отсутствовать. И руководитель лагеря или его заместитель, в случае отсутствия, должен принять все меры, чтобы врач был замещён в срочном порядке. К примеру, он должен обратиться в районную поликлинику, и та должна прислать дежурного врача», – объяснил Оболонский.
Эксперт напомнил, что скопление детей – это особая зона ответственности любого руководителя: как медицинского, так и руководителя учреждения
«Таким образом, руководитель лагеря должен был предпринять все меры, чтобы врач, который работал в лагере, был заменён, если ему потребовалось отлучиться. По другому быть не может ни по нормам морали, ни по установленным документами нормам. Если врача нет, то это заведомое оставление детей в условиях, когда им может быть причинён ущерб. То же самое касается и воспитателя отряда. Если руководителю или воспитателю нужно отлучиться, или им обоим, то они должны оставить тех, кто их заместит», – добавил Оболонский.
Ранее генеральный директор компании «Диал» Татьяна Иванов в пресс-центре НСН рассказала, как выбрать детский лагерь для ребёнка.
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