Украина обстреляла пункт пропуска Крупец в Курской области
Минометные снаряды со стороны Украины выпущены по пункту пропуска Крупец, об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Жертв и разрушений нет.
«30 апреля около 15.30 по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов. Ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена», - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что «жертв, пострадавших и разрушений нет».
Ранее курский губернатор успокоил жителей региона по поводу громких «хлопков», о которых сообщали жители разных районов приграничного региона: «это наш самолет преодолел звуковой барьер, все спокойно».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru