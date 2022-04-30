Украина обстреляла пункт пропуска Крупец в Курской области

Минометные снаряды со стороны Украины выпущены по пункту пропуска Крупец, об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Жертв и разрушений нет.

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«30 апреля около 15.30 по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов. Ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что «жертв, пострадавших и разрушений нет».

Ранее курский губернатор успокоил жителей региона по поводу громких «хлопков», о которых сообщали жители разных районов приграничного региона: «это наш самолет преодолел звуковой барьер, все спокойно».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГубернаторУкраинаОбстрелКурская Область
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