Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Грехова. Генерал-полковник арестован с 25 ноября.

С чем связано дело, неизвестно. По данным СМИ, 64-летнего военнослужащего подозревают в особо крупной взятке.

Юрий Грехов занимает пост заместителя главкома ВКС с 2021 года. С 2022 года офицер находится под санкциями Евросоюза, пишет «Радиоточка НСН».

