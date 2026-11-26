Суд арестовал заместителя главкома ВКС по вооружению Грехова
Заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова отправили под арест. Соответствующие данные размещены в картотеке 235-го гарнизонного военного суда Москвы.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Грехова. Генерал-полковник арестован с 25 ноября.
С чем связано дело, неизвестно. По данным СМИ, 64-летнего военнослужащего подозревают в особо крупной взятке.
Юрий Грехов занимает пост заместителя главкома ВКС с 2021 года. С 2022 года офицер находится под санкциями Евросоюза, пишет «Радиоточка НСН».
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