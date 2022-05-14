В Белгородской области восстановили 124 дома, пострадавших от обстрелов
14 мая 202207:37
Более 120 объектов, поврежденных в результате обстрелов со стороны Украины, восстановлены в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«В Белгородской области полностью восстановлены 124 пострадавших в результате обстрелов домовладения», — отмечается в сообщении.
Ранее власти заявили, что при обстрелах были повреждены 280 домов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 896 / сут.
Умерли
377 тыс.+105 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 257 / сут.
- В Белгородской области восстановили 124 дома, пострадавших от обстрелов
- В Чехии заявили о двойных стандартах ЕС из-за антироссийских санкций
- ВС России доставили 50 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область
- Маск проверит подлинность сотни аккаунтов в Twitter
- Сын Трампа раскритиковал Байдена и сравнил Зеленского со стриптизершей
- Посол ЛНР оценил планы Киева по мобилизации миллиона человек
- СМИ рассказали об «унизительном ударе» Байдену из-за Саммита Америк
- На Камчатке ликвидировали разлив нефтепродуктов
- Вице-канцлер ФРГ рассказал, как страна переживет зиму без российского газа
- «Молдовагаз» заявил об оплате российского газа в евро
13 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru