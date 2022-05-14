В Белгородской области восстановили 124 дома, пострадавших от обстрелов

Более 120 объектов, поврежденных в результате обстрелов со стороны Украины, восстановлены в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Белгородской области 280 домовладений получили повреждения

«В Белгородской области полностью восстановлены 124 пострадавших в результате обстрелов домовладения», — отмечается в сообщении.

Ранее власти заявили, что при обстрелах были повреждены 280 домов.

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Фото: НСН
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаБелгород
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