«Украина атакует»: Россиян из приграничных областей напугали эвакуацией из-за обстрелов

ВСУ могут достаточно долгое время обстреливать российские регионы, заявил в эфире НСН Владимир Прохватилов. 

Украина ведет систематический обстрел приграничных регионов России, если украинских военных не оттеснить от границы, то потребуется эвакуация жителей, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне сообщалось, что отделение пограничного управления ФСБ в Брянской области обстреляли из минометов со стороны Украины. Также был обстрелян пункт пропуска на границе в Курской области.

«Уже ведется систематический обстрел наших приграничных с Украиной областей. Если наши военные будут не в состоянии оттеснить ВСУ от границы на недосягаемое расстояние для их минометов, артиллерии и ракет, тогда может потребоваться эвакуация жителей. Если снова не занять те территории, с которых ушли, так и будут обстреливать дальше. Понравится это жителям? Думаю, что нет», - сказал Прохватилов.

Он отметил, что власти Украины начали полномасштабную атаку на приграничные области.

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«На территории Украины идет спецоперация. Но со стороны Украины идет война, они воюют по-настоящему. Они считают, что имеют право обстреливать территорию России. Они начали атаковать. Жителям нужно понять, что происходит, и принимать меры. Уже 333 раза обещали нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, еще 334 раз будут обещать», - резюмировал Прохватилов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны открыто призывают Украину к атаке на территории России с применением того оружия, которое они поставляют Киеву. Она отмечала, что такая преступная активность ВСУ против территории РФ не может оставаться без ответа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияГраницаОбстрелУкраинаРоссия
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