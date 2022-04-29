«Украина атакует»: Россиян из приграничных областей напугали эвакуацией из-за обстрелов

Накануне сообщалось, что отделение пограничного управления ФСБ в Брянской области обстреляли из минометов со стороны Украины. Также был обстрелян пункт пропуска на границе в Курской области.

«Уже ведется систематический обстрел наших приграничных с Украиной областей. Если наши военные будут не в состоянии оттеснить ВСУ от границы на недосягаемое расстояние для их минометов, артиллерии и ракет, тогда может потребоваться эвакуация жителей. Если снова не занять те территории, с которых ушли, так и будут обстреливать дальше. Понравится это жителям? Думаю, что нет», - сказал Прохватилов.

Он отметил, что власти Украины начали полномасштабную атаку на приграничные области.