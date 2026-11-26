Приоритетными инструментами инвестирования в России в ближайшее время останутся депозиты и вложения в облигации, заявил НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

В 2027 году 38% россиян планируют снизить расходы и откладывать больше. Напротив — увеличить траты и сберегать меньше — намерены 5% жителей страны, а более 40% не собираются менять свои привычки в накоплениях и расходах. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВТБ, предоставленные РБК. Кочетков раскрыл, куда вкладывать накопления.