Не только вклады: Россиянам раскрыли, куда выгодно вложить накопления
Андрей Кочетков заявил НСН, что из валют сегодня логично вкладываться только в юань.
Приоритетными инструментами инвестирования в России в ближайшее время останутся депозиты и вложения в облигации, заявил НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
В 2027 году 38% россиян планируют снизить расходы и откладывать больше. Напротив — увеличить траты и сберегать меньше — намерены 5% жителей страны, а более 40% не собираются менять свои привычки в накоплениях и расходах. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВТБ, предоставленные РБК. Кочетков раскрыл, куда вкладывать накопления.
«Даже откладывая по десять рублей в неделю, можно выйти на уровень, когда эти накопления начнут приносить значимый результат. Люди, которые задумываются о возможности откладывать – это те, кто может в месяц отложить 30 тысяч рублей и более, что может покрывать какие-то расходы в течение месяца. Постепенно наращивая эти деньги, они могут выйти на тот уровень, когда эти средства начнут приносить им основной доход. В приоритете будут оставаться депозиты и вложения в облигации, где еще высокие доходности. С учетом налогов по облигациям получаются чуть более выгодные предложения, чем по банковским депозитам. Если говорим о надежности валют, альтернатив золоту нет, так как есть проблемы и у доллара, и у евро. Цены, которые сейчас есть на рынке металлов, могут привлечь большое количество людей. Но в приоритете будут оставаться депозиты и облигации на короткие сроки, пока они дают более высокую доходность», - рассказал он.
По его словам, из валют сегодня остается только юань.
«Операции с долларами и евро в нашей стране практически невозможны, накопление в этих валютах не ведется, проценты банки по ним не начисляют, даже если можно положить их на депозит. Удобная валюта для этого – юань, по юаню есть неплохие проценты – от 3 до 4%. Что касается криптовалют, те риски, которые мы озвучивали, начинают все чаще происходить. Никакой анонимности и надежности там нет. Они зависят от человеческого хайпа, можно потерять деньги на ровном месте, для большинства людей это опасный инструмент», - заключил он.
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