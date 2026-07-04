ОСВОБОЖДЕНИЕ КОНСТАНТИНОВКИ И ПОРУЧЕНИЕ ПУТИНА

Накануне российский лидер Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки в ДНР. Политику показали город с дронов и рассказали о сложившейся там ситуации.

Президент подчеркнул, что взятие этого населенного пункта под контроль является ключом к освобождению всей территории республики. По словам главы государства, это первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ. Путин добавил, что подразделения украинских войск отступают с большими потерями под натиском российской армии, которая продолжает уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне спецоперации.