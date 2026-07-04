Освобождение Константиновки и удары по Украине: Путину доложили о ходе СВО
Президент поручил продолжить наносить массированные удары по военным объектам Украины.
Вечером 3 июля президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Генштаба и командующими группировками войск ВС России в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. Во время разговора российскому лидеру в том числе доложили об освобождении населенного пункта Константиновка в ДНР. На совещании также были отмечены положительные результаты наступления по всей линии фронта.
ОСВОБОЖДЕНИЕ КОНСТАНТИНОВКИ И ПОРУЧЕНИЕ ПУТИНА
Накануне российский лидер Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки в ДНР. Политику показали город с дронов и рассказали о сложившейся там ситуации.
Президент подчеркнул, что взятие этого населенного пункта под контроль является ключом к освобождению всей территории республики. По словам главы государства, это первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ. Путин добавил, что подразделения украинских войск отступают с большими потерями под натиском российской армии, которая продолжает уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне спецоперации.
«За последнее время полностью завершено освобождение ЛНР, продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Значительно расширена и полоса безопасности в наших приграничных территориях с Украиной», - рассказал президент.
С начала года ВС РФ взяли под контроль 133 населенных пункта и более трех тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии, отметил Путин. При этом он подчеркнул, что, чем активнее ВСУ будут пытаться бить по объектам инфраструктуры, тем больше будет становиться полоса безопасности на сопредельной территории, пишет RT.
«Чем больше попыток противник будет проводить подобного рода, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Тем более что это, так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля», - подчеркнул Путин.
Кроме того, российский лидер призвал продолжить наносить массированные удары по военным объектам Украины и оценить уровень вовлеченности подстрекателей в реальные боевые действия.
«Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем», - сказал Путин.
До этого в Министерстве обороны России сообщили о нанесении за прошедшую неделю по территории Украины одного массированного и пяти групповых ударов. Вечером 3 июля также стало известно, что российская армия в зоне СВО ударила по элитной бригаде охраны Генштаба ВСУ.
ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КОНСТАНТИНОВКИ?
Полковник запаса ЛНР, военный эксперт Виталий Киселев в беседе с РИА Новости заметил, что освобождение Константиновки разрушило весь узел обороны киевского режима, что свидетельствует о провале ВСУ на данном направлении, передает RT.
В свою очередь ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко в разговоре с НСН предположил, что вслед за Константиновкой российские военные возьмут Дружковку, открывая путь к Славянску и Краматорску.
«После освобождения Константиновки надо будет заняться в первую очередь населенным пунктом Дружковка. Дружковка — это первый ключик к Славянско-краматорской агломерации, поскольку восточнее находится своеобразный хребет и очень сильная фортификационная линия, где с 2014 года очень активно велись фортификационные работы. Это очень сложный участок для продвижения, поэтому самое перспективное направление — это обход с запада Славянска и Краматорска. Естественно, это позволит окружать украинскую группировку, нарушать ее логистику, вынуждать покидать некоторые участки, вместе с тем это даст возможность не штурмовать в лоб фортификационные сооружения, которые создавались очень длительное время. Мы пойдем не на амбразуру, а более мягкими путями. Еще один важный участок — это населенный пункт Доброполье, поскольку взятие этого рубежа, выравнивание линии боевого соприкосновения и продвижение в северном направлении очень сильно осложнит положение украинских военных на Славянско-краматорской агломерации», - уточнил он.
ДОКЛАД ГЕРАСИМОВА
Во время совещания, на котором присутствовал Владимир Путин, начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов сделал доклад о ходе СВО. Он объявил, что наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки ведется на всех направлениях. По его словам, наиболее высокие темпы продвижения достигнуты в полосах ответственности группировок «Север» и «Восток».
Герасимов сообщил, что в июне было освобождено 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров территории.
«Группировка войск "Север", наступая одновременно на нескольких направлениях, продолжает расширение полосы безопасности приграничных с РФ районах Сумской и Харьковской областей Украины. Успешно ведется продвижение в направлении Сум и в районе населенного пункта Белый Колодезь Харьковской области. В июне взято под российский контроль восемь населенных пунктов. Группировка войск "Запад" развивает наступление на широком фронте в своей полосе ответственности в Харьковской области и северной части ДНР», - уточнил генерал.
Он также рассказал, что ВС РФ продолжают ликвидировать формирования ВСУ на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Боровой. Герасимов добавил, что под контроль там перешли четыре населенных пункта: Шейковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка.
Ведутся уличные бои в Подлимане, завершается освобождение города Красный Лиман — важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении, отметил генерал.
Герасимов также сообщил, что в июне в направлении Славянска и Краматорска соединения 3-й армии взяли под свой контроль еще четыре населенных пункта. Кроме того, соединения и воинские части группировки «Центр» развивают наступление севернее Красноармейска. Линия фронта отодвинута от окраин города на восемь с половиной километров. Передовые подразделения «Центра» вошли в Доброполье и Анновку в ДНР, отметил Герасимов. Генерал доложил о продвижении и на других направлениях.
Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ объявил о продолжении массированных и групповых ударов по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. Он рассказал, что в июне было осуществлено пять ударов, в результате которых удалось поразить 55 объектов на территории Украины, в том числе 34 предприятия ВПК, задействованных в производстве крылатых ракет «Фламинго», БПЛА большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств РЭБ. Герасимов напомнил, что также были поражены 10 аэродромов, на которых базировалась ударная авиация противника, и пять объектов топливно-энергетического комплекса Украины.
«После ударов российских военных у Украины снизились возможности производить дальнобойное оружие», - сказал Герасимов.
В ночь с 1 на 2 июля ВС РФ поразили пять ключевых предприятий авиационной и радиоэлектронной промышленности Украины, осуществляющих производство БПЛА дальнего действия, крылатых ракет и комплектующих к ним. Кроме того, были уничтожены логистический центр, четыре объекта топливно-энергетического комплекса и инфраструктура пяти военных аэродромов.
Ранее Владимир Путин предложил повысить до генерала освобождавшего Константиновку комдива Александра Картавкина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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