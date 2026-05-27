Если Россия на законодательном уровне обозначит, что украинская власть – это террористы, то одного удара ракетой «Орешник» по нужному «центру принятия решений» будет достаточно, чтобы решить некоторые политические вопросы. Об этом НСН рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

В Берлине проходят закрытые переговоры Украины и стран ЕС, пишет Politico. По данным газеты, после встречи с высокопоставленным представителем Европейской комиссии в Брюсселе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл 27 мая в Берлин для переговоров с Германией, Францией и Великобританией. Поводом для встреч стало обещание российского МИД о последовательных ударах по центрам принятия решений в Киеве после атаки по колледжу в Старобельске. Олейник раскрыл, о чем мог пытаться договориться Умеров.

«Перемирие – это одна из форм обновления украинской власти. Но России нужно не перемирие на 2-3 года, а мир хотя бы на 50 лет. Это глобальная безопасность и непродвижение НАТО. Это даже не имеет никакого отношения к Украине. Америка Дональда Трампа хочет перемирие до выборов, желательно до президентских, а дальше уж – трын-трава. Европейцы, Британия, как центр принятия решений, и Украина хотят воевать. Минские соглашения уже показали, что Украина брала паузу, чтобы вооружиться. Кстати, сегодня резолюцию Украины о том, чтобы осудить заявление России об ударах по Киеву, США не поддержали. То есть они говорят: «Ребята, если вы не хотите Анкоридж, получайте "Орешник"». Поэтому гарантирую, что Умеров там обсуждал, каким образом «пропетлять», так как через 2-3 года Трамп исчезнет, и придут свои глобалисты», - рассказал он.

При этом Олейник подчеркнул, что Россия должна более четко обозначить свое отношение к террористическому киевскому режиму и тогда одного удара «Орешника» будет достаточно.

«Вы можете себе представить, чтобы Трамп вел переговоры с кем-то из террористов Бен Ладена (международный террорист, основатель запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида». - Прим. НСН)? А у них Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в составе переговорной группы. Так что нам самим надо занять более последовательную и решительную позицию. Если все сделать правильно, то там одного «Орешника» будет достаточно. Центры принятия решений – это не здания, это люди. И где бы они ни находились, надо ударить. Перед этим надо реально принять закон о том, что это террористический режим. А правила борьбы с терроризмом в мире отработаны, их показали Америка и Израиль. Если целью станет глава Украины Владимир Зеленский, то украинцы сами будут показывать, куда он уехал, и где он находится», - подытожил он.





Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер в беседе с НСН заявил, что глава СНБО Украины прибыл в Берлин, чтобы получить указания о дальнейших действиях от лиц, которые на самом деле принимают решения.

