В посольстве РФ заявили о «прекрасной личной химии» Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обладают «прекрасной личной химией». Об этом говорится в поздравлении посольства РФ в Вашингтоне ко Дню независимости Соединенных Штатов.
В дипмиссии подчеркнули, что две страны возглавляют лидеры, отстаивающие традиционные ценности семьи и религии, суверенитета, национального государства «в противовес "основанному на правилах" либерально-глобалистскому порядку», который доминирует в Европе.
Также посольство указало, что РФ и США могут сосуществовать конструктивно. В ведомстве призвали строить отношения на основе взаимоуважения и равноправия.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «дух» в отношениях Путина и Трампа дружеским, товарищеским и взаимоуважительным.
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