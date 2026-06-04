Путин сообщил, куда Россия ударила «Орешником» по Украине
Россия ударила «Орешником» по Украине туда, где было удобно посмотреть результат, заявил президент РФ Владимир Путин во время своей встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Открою вам большую-большую военную, государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты», – рассказал Путин, которого цитирует РИА Новости.
По словам российского лидера, эти удары ракетным комплексом «Орешник» касаются целей в Белой Церкви, «и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона».
Также Путин подчеркнул, что ни одного боевого применения «Орешника» по Украине не было, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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