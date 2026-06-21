Без оружия и ордена: Украина поссорилась с Польшей из-за нацистов
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер призвал Киев вернуть Варшаве военную технику и вооружение, поставленные в рамках поддержки.
После того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского высшей госнаграды республики, и тот ее вернул, в Варшаве также призвали Украину вернуть польское оружие. При этом политологи говорят, что у Польши всегда были исторические разногласия с действующим киевским режимом, на которые в стране перестали закрывать глаза после прихода к власти Навроцкого.
ВЕРНИ ОРУЖИЕ!
Накануне бывший польский премьер-министр Лешек Миллер после возвращения украинским президентом Владимиром Зеленским в Польшу ордена Белого орла заявил, что Украине следует вернуть Варшаве военную технику и вооружение, поставленные в рамках поддержки Киева.
«Если все так стремятся вернуть то, что получили, пусть вернут полученные МиГи, танки и оружие. Это был бы жест, не так ли?» - подчеркнул Миллер в эфире телеканала Polsat News.
Экс-премьер Польши заметил, что Зеленский мог отказаться от ордена Белого Орла, если его смущал тот факт, что этой награды ранее удостаивались российская императрица Екатерина II и бывший канцлер Германии Герхард Шредер, пишут «Известия».
В свою очередь посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заметил, что демарш Киева в ответ на возмущение Польши героизацией нацизма на Украине дает легальный мотив Варшаве не пускать страну в Евросоюз. Политик добавил, что Украину и раньше не собирались принимать в ЕС, но сейчас у поляков появился повод объяснить, почему они не хотят видеть ее в объединении, передает ТАСС.
При этом разногласия Польши и Украины расстраивают Евросоюз. Так, глава комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон на своей странице в одной из соцсетей указал на то, что споры о чествовании нацистов на Украине отвлекают Варшаву и Киев от противостояния России.
ЗЕЛЕНСКИЙ БЕЗ ОРЛА
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей госнаграды республики — ордена Белого орла. Это произошло в связи с героизацией на Украине Украинской повстанческой армии (УПА) (организация признана экстремистской и запрещена в России).
Польский лидер подчеркнул, что этот шаг не направлен против украинского народа и не меняет стратегический курс политики безопасности Варшавы. В связи с этим Навроцкий заверил, что Польша продолжит поддерживать Киев.
Однако уже на следующий день, 20 июня президент Украины по почте отправил в Польшу орден. Зеленский опубликовал в Сети фотографии награды из отделения почты и бланк отправки, в котором в качестве получателя указана канцелярия президента Польши, пишет RT.
В своей публикации в одной из соцсетей президент Украины выразил разочарование. Он напомнил, что в 2023 году при вручении ордена заявлялось, что награда предназначена для украинского народа и армии, а теперь он вынужден вернуть ее главе Польши.
Орден Белого орла — это высшая государственная награда Польши, один из старейших польских орденов. Им награждают за выдающиеся гражданские и военные заслуги на благо республики как в мирное время, так и во время войны.
В конце мая Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя «героев УПА» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, президент Украины принял участие в перезахоронении одного из руководителей объединения и его супруги в Киевской области. После этого Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий польский лидер Анджей Дуда.
«ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕТЕНЗИИ»
До этого бывший президент Украины Леонид Кучма тоже вернул властям Польши орден Белого орла, врученный ему в 1997 году, передает украинский «24 канал». Кроме того, известно, что посол Украины в Польше Василий Боднар тоже заявил, что принял решение вернуть польскую награду — Кавалерский крест ордена «За заслуги перед Республикой Польша», пишет RT.
Как пояснил дипломат на своей странице в одной из соцсетей, его решение связано с тем, что Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. К своему посту Боднар приложил фото награды.
Политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов в беседе с НСН подчеркнул, что раньше Польша, показывая свою проамериканскую позицию, закрывала глаза на разногласия с Украиной.
«У Польши всегда были неразрешенные претензии исторического характера к нынешнему киевскому режиму. Киевский режим свою идеологическую основу строит на украинском национализме. При Дуде на это закрывали глаза, закрывали глаза и на подавление Варшавского восстания (массовое вооруженное выступление в оккупированной германскими войсками Варшаве, проходившее с 1 августа по 2 октября 1944 года – прим. НСН) боевиками УПА (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это очень важное историческое трагическое событие для поляков. В те дни погибло более 100 тысяч поляков. Конечно, вопрос Волынской резни (массовое уничтожение этнического польского гражданского населения и гражданских лиц других национальностей в Западной Украине и на территории Волыни – прим. НСН) тоже не урегулирован. На Украине обвиняют во всем Польшу. Но эти острые для польского общества вопросы были отодвинуты в тень на фоне тотальной поддержки киевского режима со стороны американцев. Нельзя сказать, что поляки прозрели по отношению к Украине, они всегда это знали. Они достали из чулана свою собственную историческую правду. Польша себя позиционирует "проамериканцем" на европейском континенте. Сейчас они видят, что Дональду Трампу (президент США – прим. НСН) не до этого. Позиция американцев изменилась, тем более к власти (в Польше – прим. НСН) пришел Навроцкий, для которого это вопрос в том числе принципиальный. И теперь они говорят то, что думают, не скрывая, и действуют в этом направлении довольно серьезно», - рассказал он.
Ранее на основе данных Национального банка Украины стало известно, что до конца 2026 года Киев должен будет выплатить в Международный валютный фонд (МВФ) примерно $1,5 млрд в счет погашения имеющихся долгов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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