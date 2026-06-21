Без оружия и ордена: Украина поссорилась с Польшей из-за нацистов

«У Польши всегда были неразрешенные претензии исторического характера к нынешнему киевскому режиму. Киевский режим свою идеологическую основу строит на украинском национализме. При Дуде на это закрывали глаза, закрывали глаза и на подавление Варшавского восстания (массовое вооруженное выступление в оккупированной германскими войсками Варшаве, проходившее с 1 августа по 2 октября 1944 года – прим. НСН) боевиками УПА (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это очень важное историческое трагическое событие для поляков. В те дни погибло более 100 тысяч поляков. Конечно, вопрос Волынской резни (массовое уничтожение этнического польского гражданского населения и гражданских лиц других национальностей в Западной Украине и на территории Волыни – прим. НСН) тоже не урегулирован. На Украине обвиняют во всем Польшу. Но эти острые для польского общества вопросы были отодвинуты в тень на фоне тотальной поддержки киевского режима со стороны американцев. Нельзя сказать, что поляки прозрели по отношению к Украине, они всегда это знали. Они достали из чулана свою собственную историческую правду. Польша себя позиционирует "проамериканцем" на европейском континенте. Сейчас они видят, что Дональду Трампу (президент США – прим. НСН) не до этого. Позиция американцев изменилась, тем более к власти (в Польше – прим. НСН) пришел Навроцкий, для которого это вопрос в том числе принципиальный. И теперь они говорят то, что думают, не скрывая, и действуют в этом направлении довольно серьезно», - рассказал он.

Ранее на основе данных Национального банка Украины стало известно, что до конца 2026 года Киев должен будет выплатить в Международный валютный фонд (МВФ) примерно $1,5 млрд в счет погашения имеющихся долгов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».