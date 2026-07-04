Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США
Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Днем независимости США. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый господин Президент, дорогой Дональд, прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки», - говорится в документе.
Как отметил Путин, два с половиной века назад Россия поддержала североамериканских колонистов в борьбе за свободу от «британского владычества». За прошедшие годы РФ и США были союзниками в мировых войнах, сыграли важную роль в становлении основ мироустройства, и теперь как две крупнейшие ядерные державы несут ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности.
Президент России выразил уверенность, что налаживание «конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей» соответствует интересам российского и американского народов, а также всего мира.
Ранее Владимир Путин по телефону поздравил Дональда Трампа с 80-летием.
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