Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США

Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Днем независимости США. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Президент, дорогой Дональд, прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки», - говорится в документе.

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Как отметил Путин, два с половиной века назад Россия поддержала североамериканских колонистов в борьбе за свободу от «британского владычества». За прошедшие годы РФ и США были союзниками в мировых войнах, сыграли важную роль в становлении основ мироустройства, и теперь как две крупнейшие ядерные державы несут ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности.

Президент России выразил уверенность, что налаживание «конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей» соответствует интересам российского и американского народов, а также всего мира.

Ранее Владимир Путин по телефону поздравил Дональда Трампа с 80-летием.

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ФОТО: РИА Новости
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