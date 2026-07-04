Автобус с 20 пассажирами слетел в кювет в Алтайском крае

Автомобиль «Газель» с пассажирами, следовавший по маршруту Барнаул-Яровое, слетел в кювет в Алтайском крае. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла на 99-м километре трассы «Павловск - Камень-на-Оби - граница Новосибирской области». Известно, что в салоне находились 20 пассажиров.

«В результате ДТП двум пассажирам оказана медицинская помощь», - указали в МВД.

Ранее на юге Красноярского края попал в аварию автобус с 27 детьми, за медицинской помощью обратились один несовершеннолетний и сопровождающий.

