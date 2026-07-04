С Аргентиной, но без Германии: Кто вышел в 1/8 финала ЧМ-2026

Уже известны пары, в которых сыграют команды в 1/8 финала ЧМ-2026. Игры пройдут с 4 по 7 июля.

Так, сборная Парагвая встретится с Францией, Канады — с Марокко, Португалии — с Испанией, США — с Бельгией, Бразилии — с Норвегией, Мексики — с Англией, Аргентины — с Египтом, Швейцарии — с Колумбией. Первыми в 1/8 финала сыграют национальные команды Канады и Марокко. Матч состоится в 20:00 по Москве в Хьюстоне в США.

«ВПЕЧАТЛЕНИЯ» НА ЧМ-2026

После завершения группового этапа ЧМ-2026 28 июня советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий в беседе с НСН заметил, что на турнире его больше других впечатляют Франция и Аргентина.