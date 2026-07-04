С Аргентиной, но без Германии: Кто вышел в 1/8 финала ЧМ-2026
За право выйти в четвертьфинал поборются 16 команд.
Утром 4 июля по московскому времени завершился этап 1/16 финала Чемпионата мира по футболу ФИФА-2026. Турнир проходит сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде. Чемпионат стартовал 11 июня и завершится 19 июля. В нем впервые принимали участие сразу 48 нацкоманд. Вечером 4 июля стартует 1/8 финала. Уже известны все пары следующего тура ЧМ-2026.
КТО ВЫШЕЛ В 1/8 ФИНАЛА ЧМ-2026?
За право выйти в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу поборются 16 команд. В 1/8 финала вышли сборные Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Египта, Испании, Канады, Колумбии, Марокко, Мексики, Норвегии, Парагвая, Португалии, США, Франции и Швейцарии. Последним участником стадии 1/8 финала стала сборная Колумбии, которая обыграла в 1/16 финала команду Ганы (1:0).
В 1/8 из 1/16 финала не попали сборные Австралии, Австрии, Алжира, Боснии и Герцеговины, Ганы, Германии, ДР Конго, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуара, Нидерландов, Сенегала, Хорватии, Швеции, Эквадора, ЮАР и Японии.
Уже известны пары, в которых сыграют команды в 1/8 финала ЧМ-2026. Игры пройдут с 4 по 7 июля.
Так, сборная Парагвая встретится с Францией, Канады — с Марокко, Португалии — с Испанией, США — с Бельгией, Бразилии — с Норвегией, Мексики — с Англией, Аргентины — с Египтом, Швейцарии — с Колумбией. Первыми в 1/8 финала сыграют национальные команды Канады и Марокко. Матч состоится в 20:00 по Москве в Хьюстоне в США.
«ВПЕЧАТЛЕНИЯ» НА ЧМ-2026
После завершения группового этапа ЧМ-2026 28 июня советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий в беседе с НСН заметил, что на турнире его больше других впечатляют Франция и Аргентина.
«Если поначалу я разочаровался в этом ЧМ, то сейчас очаровываюсь. Без сюрпризов турниры становятся пресными, а здесь сенсаций достаточно много, но фавориты подтверждают свое реноме. Помимо трех фаворитов, которых я называл до начала турнира — это Испания, Франция и Англия, в топ ворвалась Аргентина, которая в отличие от других южноамериканских команд играет все лучше и лучше. "Ах!" и "Ох!" я пока не могу сказать про какую-то из команд, но мне нравится и сборная Аргентины во главе с неувядаемым Месси, и сборная Франции. Что касается осечек сильных команд, здесь серьезные проблемы у Германии. Они считают себя сильными, но на самом деле это только так кажется», - подчеркнул он.
Тренер также объяснил исторические успехи сборных Кабо-Верде и ДР Конго.
«Это еще раз говорит о том, что мы мало воспринимаем успехи африканского футбола. Там много талантливых игроков, но условия несравнимо хуже по сравнению с европейскими и южноамериканскими. Если в этих командах наводится порядок, они могут выступить с блеском. Например, марокканцы после того, как начали серьезно готовиться, и на прошлом ЧМ прогремели, и сейчас показывают хорошо отлаженную игру. При этом они могут провалиться прямо в следующей игре, футбол непредсказуем», - сказал Непомнящий.
В свою очередь журналист и телеведущий Владимир Познер в разговоре с НСН признался, что внимательно следит за Чемпионатом мира по футболу и болеет за сборную Франции.
«Я очень увлекаюсь спортом и наблюдаю за ним. Пока мне больше всего нравится игра французов, она мне кажется наиболее интересной, наиболее творческой, я болею за Францию. Меня сильно разочаровала игра Германии, хотя она последние два цикла не выходила в финал, так что удивляться нечему. Были и неожиданные моменты — Нидерланды по пенальти проиграли Марокко. Что будет дальше, посмотрим — мяч круглый, одна игра мало что решает. Когда идет первенство страны, тогда, конечно, класс берет свое. А сильная команда один раз может и проиграть слабой», - заявил он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси первым провел 30 матчей на чемпионатах мира и забил 20 голов.
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