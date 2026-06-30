Эксперт: Взятие Красного Лимана поможет открыть путь на Славянск и Краматорск

Как отметил Матвийчук, из информационной повестки сегодня не уходят Константиновка и Красный Лиман. По словам эксперта, армия России заходит в Алексеево-Дружковку, при этом Красный Лиман расположен на карте выше.

«Мы наносим удар на юго-запад. Получаются как бы клещи. То есть освобождение Красного Лимана позволяет нашим войскам охватывать с юго-запада и с северо-запада группировку, которая обороняется в Краматорске и Славянске», — пояснил Матвийчук.

По его словам, российские войска идут до полного освобождения территории, которая принадлежит Донецкой Народной Республике.

