Эксперт: Взятие Красного Лимана поможет открыть путь на Славянск и Краматорск
Взятие Красного Лимана под контроль поможет российским военным открыть путь на Славянск и Краматорск. Об этом сообщил «Ленте.ру» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России почти полностью вытеснили украинские войска из Красного Лимана.
Как отметил Матвийчук, из информационной повестки сегодня не уходят Константиновка и Красный Лиман. По словам эксперта, армия России заходит в Алексеево-Дружковку, при этом Красный Лиман расположен на карте выше.
«Мы наносим удар на юго-запад. Получаются как бы клещи. То есть освобождение Красного Лимана позволяет нашим войскам охватывать с юго-запада и с северо-запада группировку, которая обороняется в Краматорске и Славянске», — пояснил Матвийчук.
По его словам, российские войска идут до полного освобождения территории, которая принадлежит Донецкой Народной Республике.
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