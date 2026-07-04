Россотрудничество заявило о закрытии с 4 июля Русского дома в Кишиневе

Чайка напомнил, что в прошлом году МИД Молдавии проинформировал о непродлении межправительственного соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров.

«Таким образом, с глубочайшим сожалением вынуждены сообщить, что с 4 июля текущего года Русский дом в Кишиневе будет закрыт», - указал руководитель Россотрудничества.

После закрытия Русского дома агентство будет работать над вопросом дальнейшего присутствия в республике.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство считает небезопасным посещение россиянами Молдавии и рекомендует здраво взвешивать риски.

