Россотрудничество заявило о закрытии с 4 июля Русского дома в Кишиневе
Русский дом в Кишиневе закрывается 4 июля, заявил глава Россотрудничества Игорь Чайка. Об этом говорится в сообщении агентства.
Чайка напомнил, что в прошлом году МИД Молдавии проинформировал о непродлении межправительственного соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров.
«Таким образом, с глубочайшим сожалением вынуждены сообщить, что с 4 июля текущего года Русский дом в Кишиневе будет закрыт», - указал руководитель Россотрудничества.
После закрытия Русского дома агентство будет работать над вопросом дальнейшего присутствия в республике.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство считает небезопасным посещение россиянами Молдавии и рекомендует здраво взвешивать риски.
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