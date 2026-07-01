Захарова призвала Украину вывести войска из Донбасса

Главе МИД Украины Андрею Сибиге и иже с ним «следует трезво взглянуть на ситуацию». Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В ходе брифинга она указала, что Киеву нужно «перестать выдвигать неадекватные требования» и «вывести ВСУ из Донбасса».

«Что ускорит прекращение боевых действий», — заключила дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на базе договоренностей 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МИД России
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассУкраинаМИД РФМария Захарова

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