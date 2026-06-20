В Белоруссии заявили о готовности к нападению Украины
Белорусский эксперт Александр Алесин в эфире НСН назвал заявление президента Украины по отводу приграничной техники самонадеянным и безосновательным.
Владимир Зеленский намеренно провоцирует Александра Лукашенко на резкий шаг и обостряет ситуацию, чтобы добиться втягивания российских войск в конфликт на границе, в том числе для ослабления группировки РФ на Донбассе, но Минск при необходимости ответит Киеву комплексами «Искандер-м», силами авиации и РСЗО «Смерч» или «Ураган». Об этом в беседе с НСН заявил ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал белорусскому лидеру Александру Лукашенко неделю, чтобы отвести от украинской границы технику, которая, по утверждению Киева, якобы помогает корректировать удары по гражданским объектам Украины. Глава киевского режима заявил, что не держит личной обиды на Лукашенко, но не может простить участие Беларуси в ударах по Украине. Алесин заверил, что Минску есть, чем ответить на угрозы Киева.
«Пусть говорит. Но (в Белоруссии – прим. НСН) к этой угрозе Зеленского на самом деле отнеслись очень серьезно. Есть немало средств для того, чтобы доказать неправоту его слов. Беларусь располагает там серьезными фортификационными сооружениями, где периодически прибывают все наши части: и внутренние войска, и пограничные войска, и даже на усиление подразделения спецназа МВД и так далее. На границу с Украиной передвинуты комплексы С-300, которые высвободились после того, как Беларусь получила от Российской Федерации комплексы С-400. И оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" имеют запас хода до 1 тысячи километров, и по небольшой территории Белоруссии они могут выйти практически в любую точку страны и осуществить пуск. И Беларусь располагает одной из самых крупных группировок реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой мощности — типа "Смерч", "Ураган"», - напомнил специалист.
В связи с этим он указал на безосновательность заявления украинского президента. Алесин считает, что Украина специально провоцирует Лукашенко на резкий шаг и на присоединение РФ к противостоянию на границе.
«Заявление Зеленского самонадеянно и безосновательно. Потому что, если бы такое оборудование, которое наводит российские беспилотники, существовало, думаю, что наши оппоненты из стран Запада, которые располагают и спутниковой группировкой, и радиолокационной разведкой, и оптической разведкой, давно бы это все выявили и предъявили претензии. Поэтому это очередной этап обострения ситуации для того, чтобы заставить Лукашенко пойти на экстремальные, резкие шаги. Чтобы воспользоваться этим как поводом для того, чтобы здесь обострить ситуацию. Украине хочется, чтобы сюда на подкрепление Белоруссии пришли российские войска. Потому что, конечно, если начнется серьезный пограничный конфликт, а украинцы намекают на это, здесь должны будут прийти на усиление российские части из совместной группировки Белоруссии-России, которая сейчас располагается по месту своего расквартирования. В Киеве полагают, что тогда будет ослаблена группировка на Донбассе. Потому что граница Белоруссии с Украиной примерно 1 тысяча 500 километров, и для того, чтобы ее прикрыть, необходимы будут серьезные силы», - отметил он.
При этом, по словам эксперта, Белоруссия готова к нападению Украины.
«Но Белоруссия готова к нападению. Там создаются фортификационными сооружениями. Там (на границе с Украиной – прим. НСН) очень серьезная группировка сил ПВО. Я уже не говорю о системе «Полонез» (РСЗО В-200 — белорусская 301-мм реактивная система залпового огня – прим. НСН), которая стреляет на 300 километров, и в поле ее досягаемости находится Банковая. Если они там не боятся Российской Федерации, то Беларусь может попробовать достать их там», - рассказал Алесин.
Однако он исключил возможность применения «Орешника» для защиты границ Белоруссии.
«"Орешник" — средство средней дальности. Оно, в случае необходимости, будет использоваться для стрельбы по дальним государствам Европы: таким, как Великобритания, скандинавские страны и так далее. Потому что у него, по-моему, минимальная дальность стрельбы — в районе 2 тысяч километров, или 1 тысячи. Поэтому, конечно, нет смысла стрелять из Белоруссии по Украине "Орешником". Ведь когда РФ стреляла по украинским объектам, то это было из Капустина Яра (ракетный полигон в северо-восточной части Астраханской области России – прим. НСН), чтобы как раз не перебить дальность. Значит достаточно (для защиты границы Белоруссии – прим. НСН) будет, я думаю, "Искандеров", которые имеются в распоряжении Вооруженных сил Белоруссии. Кроме того, учитывая, что это мобильный ракетный комплекс, и хорошо развита сеть шоссейных и грунтовых дорог между Белоруссией и Россией, вполне возможна переброска сюда российских комплексов "Искандер-М" в случае необходимости. А также сил авиации, в том числе дальней. Ведь на наших полигонах отрабатывались полеты и бомбардировка Ту-22М3. Вдоль границы ходили и Ту-160 со своими ракетами», - заключил собеседник НСН.
Ранее Александр Алесин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что Белоруссия очень сдержанно реагирует на украинские провокации, так как ее резкие движения сыграют на руку Украине, к тому же она готова лишь к оборонительной войне.
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