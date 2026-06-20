В Белоруссии заявили о готовности к нападению Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал белорусскому лидеру Александру Лукашенко неделю, чтобы отвести от украинской границы технику, которая, по утверждению Киева, якобы помогает корректировать удары по гражданским объектам Украины. Глава киевского режима заявил, что не держит личной обиды на Лукашенко, но не может простить участие Беларуси в ударах по Украине. Алесин заверил, что Минску есть, чем ответить на угрозы Киева.

«Пусть говорит. Но (в Белоруссии – прим. НСН) к этой угрозе Зеленского на самом деле отнеслись очень серьезно. Есть немало средств для того, чтобы доказать неправоту его слов. Беларусь располагает там серьезными фортификационными сооружениями, где периодически прибывают все наши части: и внутренние войска, и пограничные войска, и даже на усиление подразделения спецназа МВД и так далее. На границу с Украиной передвинуты комплексы С-300, которые высвободились после того, как Беларусь получила от Российской Федерации комплексы С-400. И оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" имеют запас хода до 1 тысячи километров, и по небольшой территории Белоруссии они могут выйти практически в любую точку страны и осуществить пуск. И Беларусь располагает одной из самых крупных группировок реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой мощности — типа "Смерч", "Ураган"», - напомнил специалист.