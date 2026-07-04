ПВО сбила над Россией 389 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали почти 400 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«В период с 20.00 мск 3 июля до 7.00 мск 4 июля... перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметило ведомство.
Военные ликвидировали БПЛА в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской областях. Также дроны сбили над Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. Кроме того, беспилотники уничтожили в Краснодарском крае, Крыму, Московском регионе, над Азовским и Черным морями.
Ранее в Белгороде из-за атаки ВСУ были повреждены объекты инфраструктуры, в результате возникли перебои с подачей электричества и водоснабжением.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В посольстве РФ заявили о «прекрасной личной химии» Путина и Трампа
- ПВО сбила над Россией 389 украинских БПЛА
- Трамп заявил, что США дали Ирану недельный перерыв в переговорах
- В Белгороде после удара ВСУ повреждены объекты инфраструктуры
- В Венесуэле собака Цунами помогла спасти 26 человек после землетрясений
- На родео в США парашютист упал рядом с толпой зрителей
- Минпросвещения хочет законодательно закрепить экспертизу игрушек для детсадов
- СМИ: Трамп помиловал 11 человек
- Грузия возобновила поставки чеснока в Россию после одиннадцатимесячной паузы
- СМИ: Венгрия согласилась частично разблокировать переговоры о приеме Киева в ЕС