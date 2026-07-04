ПВО сбила над Россией 389 украинских БПЛА

«В период с 20.00 мск 3 июля до 7.00 мск 4 июля... перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметило ведомство.

Военные ликвидировали БПЛА в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской областях. Также дроны сбили над Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. Кроме того, беспилотники уничтожили в Краснодарском крае, Крыму, Московском регионе, над Азовским и Черным морями.

Ранее в Белгороде из-за атаки ВСУ были повреждены объекты инфраструктуры, в результате возникли перебои с подачей электричества и водоснабжением.

