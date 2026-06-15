Матвийчук подчеркнул, что ключевое значение взятия этих населенных пунктов, входящих в стратегическую агломерацию, заключается в их решающей роли в операции по освобождению Донбасса. Благодаря этому Вооруженные силы РФ смогут выйти на административные границы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Это, в свою очередь, даст возможность декларировать полное освобождение ДНР от украинских военнослужащих, подчеркнул эксперт.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что успешные действия российской группировки войск в Константиновке вынудили Киев приступить к массовой эвакуации основных предприятий, организаций и персонала из Краматорска и Дружковки в Западную Украину, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

