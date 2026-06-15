Эксперт раскрыл последствия потери Славянска и Краматорска для Украины

Утрата Славянска и Краматорска обернется для Киева серьезными экономическими проблемами и падением морального духа ВСУ, предположил в беседе с NEWS.ru военный аналитик Анатолий Матвийчук.

Эксперт отметил, что Владимир Зеленский обещает гражданам все восстановить. Однако потеря этих городов, по словам аналитика, заставит руководство Украины приступить к поиску мирных решений для урегулирования конфликта.

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Матвийчук подчеркнул, что ключевое значение взятия этих населенных пунктов, входящих в стратегическую агломерацию, заключается в их решающей роли в операции по освобождению Донбасса. Благодаря этому Вооруженные силы РФ смогут выйти на административные границы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Это, в свою очередь, даст возможность декларировать полное освобождение ДНР от украинских военнослужащих, подчеркнул эксперт.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что успешные действия российской группировки войск в Константиновке вынудили Киев приступить к массовой эвакуации основных предприятий, организаций и персонала из Краматорска и Дружковки в Западную Украину, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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