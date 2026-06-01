Эксперт назвал визит Сырского в Константиновку черной меткой для ВСУ

Визит главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского на константиновское направление стал «черной меткой» для украинской группировки на этом участке. Об этом в интервью aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАН), кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Эксперт пояснил, что Сырский прибыл для собственного пиара — он привез не вооружение или медикаменты, а медали, которые планирует раздать боевикам.

Иванников отметил, что главнокомандующий пытается создать благополучную медийную картину происходящего, хотя изменить ситуацию на передовой не может. По его словам, награды сейчас обесценены и могут даже навредить боевикам в случае попадания в плен, став свидетельством их участия в конфликте.

Сырский назвал сложным положение ВСУ по всей линии фронта

Следующим шагом главкома, по прогнозу собеседника издания, станет заявление о готовящемся крупном контрнаступлении. Иванников сравнил такую риторику с пропагандой Йозефа Геббельса 1943 года, когда в Берлине обещали деблокирование окруженной под Сталинградом группировки Фридриха Паулюса.

В реальности положение группировки ВСУ в Константиновке остается критическим. Офицеры покидают позиции, оставляя личный состав, а в городе остаются лишь отдельные боеспособные единицы и множество тяжелораненых, которые ждут прихода российских военнослужащих для оказания медицинской помощи.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили село Тихоновка в Донецкой Народной Республике. передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
