Эксперт назвал визит Сырского в Константиновку черной меткой для ВСУ
Визит главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского на константиновское направление стал «черной меткой» для украинской группировки на этом участке. Об этом в интервью aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАН), кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Эксперт пояснил, что Сырский прибыл для собственного пиара — он привез не вооружение или медикаменты, а медали, которые планирует раздать боевикам.
Иванников отметил, что главнокомандующий пытается создать благополучную медийную картину происходящего, хотя изменить ситуацию на передовой не может. По его словам, награды сейчас обесценены и могут даже навредить боевикам в случае попадания в плен, став свидетельством их участия в конфликте.
Следующим шагом главкома, по прогнозу собеседника издания, станет заявление о готовящемся крупном контрнаступлении. Иванников сравнил такую риторику с пропагандой Йозефа Геббельса 1943 года, когда в Берлине обещали деблокирование окруженной под Сталинградом группировки Фридриха Паулюса.
В реальности положение группировки ВСУ в Константиновке остается критическим. Офицеры покидают позиции, оставляя личный состав, а в городе остаются лишь отдельные боеспособные единицы и множество тяжелораненых, которые ждут прихода российских военнослужащих для оказания медицинской помощи.
Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили село Тихоновка в Донецкой Народной Республике. передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
