Путин рассказал о масштабах создания полосы безопасности в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины идет планово. Об этом он сообщил в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Путин отметил, что с начала года в рамках этих действий уже освобождено 133 населенных пункта. Работа по расширению контролируемых территорий продолжается планомерно и последовательно.

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Президент подчеркнул прямую связь между действиями противника и масштабами создаваемой зоны безопасности.

По его словам, чем больше ударов Украина будет наносить по объектам российской инфраструктуры, тем больше территории необходимо брать под контроль для обеспечения защиты приграничных регионов России.

На этом совещании Путин также заявил о положительной динамике на всех участках фронта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
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