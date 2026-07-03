Путин рассказал о масштабах создания полосы безопасности в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины идет планово. Об этом он сообщил в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Путин отметил, что с начала года в рамках этих действий уже освобождено 133 населенных пункта. Работа по расширению контролируемых территорий продолжается планомерно и последовательно.