Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО

Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025» завершились Юрист: От нового председателя Верховного суда ждут защиты прав и свобод граждан Трамп несколько раз положил руку на спину короля Карла III