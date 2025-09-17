Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские войска ведут наступательные действия практически по всем направлениям в зоне специальной военной операции.
По данным Минобороны, во время инспекции группировки «Центр» на красноармейском направлении Герасимов отметил активные действия российских подразделений.
Он также заявил, что силы группировки «Запад» развивают наступление в районе Купянска.
Кроме того, по словам Герасимова, войска объединения «Восток» продвигаются на территории Днепропетровской и Запорожской областей, передает «Радиоточка НСН».
