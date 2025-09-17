Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские войска ведут наступательные действия практически по всем направлениям в зоне специальной военной операции.

По данным Минобороны, во время инспекции группировки «Центр» на красноармейском направлении Герасимов отметил активные действия российских подразделений.

По примеру Суджи? ВС РФ штурмуют Купянск

Он также заявил, что силы группировки «Запад» развивают наступление в районе Купянска.

Кроме того, по словам Герасимова, войска объединения «Восток» продвигаются на территории Днепропетровской и Запорожской областей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
