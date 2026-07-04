Власти сообщили о масштабной атаке БПЛА на Петербург и Ленобласть

Беспилотники ВСУ атаковали Санкт-Петербург. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

В Белгороде после удара ВСУ повреждены объекты инфраструктуры

«Петербург подвергается масштабной атаке беспилотных средств противника военного назначения», - написал он в Telegram-канале.

Беглов призвал горожан во время беспилотной опасности оставаться дома и не выходить на улицу.

В свою очередь, глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом уничтожили 67 украинских БПЛА. Военные продолжают отражать атаку.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 389 дронов ВСУ над территорией России.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиЛенинградская ОбластьСанкт-Петербург

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