Юрист заявила, что бабушки и дедушки могут уйти в отпуск по уходу за ребенком

Бабушки и дедушки могут уйти в отпуск по уходу за ребенком наравне с родителями. Об этом рассказала юрист, член Союза юристов-блогеров при МГЮА им. О. Е. Кутафина и Ассоциации юристов Евгения Балдина в беседе с РИА Новости.

Эксперт указала, что взять этот отпуск можно в любой момент после отпуска по беременности и родам, такая возможность предоставляется матери, отцу, бабушке, дедушке или другому родственнику либо опекуну, фактически ухаживающему за малышом.

«В отпуске по уходу можно находиться до трех лет, пособие выплачивается до 1,5 лет», - подчеркнула Балдина.

По словам юриста, в 2026 году размер пособия по уходу за ребенком составляет 10837- 83021 рубля в месяц. Выплату рассчитывают как 40% от среднего заработка за два предшествующих календарных года.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что уход отцов в отпуск по уходу за ребенком вряд ли приведет к скачкам рождаемости, однако это повлияет на рождение второго и последующих детей.

