В Кремле оценили исключение РФ из числа «прямых угроз» США
Согласно новой стратегии по нацбезопасности, Вашингтон стремится избежать конфликта с Москвой.
На этой неделе США раскрыли изменения в своей стратегии нацбезопасности. По словам экспертов, теперь она направлена на недопущение конфликта с Россией. Хотя в предыдущих стратегиях Москву называли «угрозой глобальному порядку».
РЕАКЦИЯ КРЕМЛЯ: «ПОЗИТИВНЫЙ ШАГ»
Накануне в Кремле назвали позитивным шагом изменение стратегии национальной безопасности США в сторону сотрудничества с Россией. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил то, что Москву в новом документе перестали упоминать в качестве «прямой угрозы», а наоборот призывают к сотрудничеству с ней в сфере стратегической стабильности.
При этом в Кремле подчеркнули необходимость изучить новую американскую стратегию поподробней, пишет ТАСС.
«Безусловно, надо поближе с ней ознакомиться, проанализировать. В целом, эти посылы контрастируют с подходами прежних администраций», - сказал Песков.
Издание «The Telegraph» писало, что в новой стратегии по нацбезопасности США избегают критики России. Известно, что в Белом доме воздержались от резких обвинений, не обозначив явно свою сторону в российско-украинском конфликте, но подчеркнули необходимость участия Вашингтона в его урегулировании. В связи с этим основными целями США в Европе в документе называют восстановление стабильности в отношениях с Москвой и прекращение боевых действий на Украине.
«РЕАЛИСТИЧНАЯ» СТРАТЕГИЯ
Обновленная стратегия по нацбезопасности США была принята американским президентом Дональдом Трампом еще в ноябре 2025 года, но ее текст Белый дом опубликовал лишь 5 декабря. Отмечается, что в основном документ посвящен миграционному кризису и торгово-экономическим вопросам.
Эксперты уже назвали новую стратегию по-настоящему революционной, так как в ней есть пункт, касающийся отношений с Россией. По словам политолога-американиста Малека Дудакова, она выглядит достаточно реалистично.
«Внешняя стратегия национальной безопасности США — это во многом уникальный документ, по сравнению со всем, что мы наблюдали за ближайшую эпоху происходящего в Вашингтоне. Он более реалистичен, чем все их предыдущие планы. Нынешняя администрация в Вашингтоне признает факт того, что ресурсы США ограничены, "американская империя" находится в состоянии упадка, и в связи с этим нужно искать приоритетные направления и работать только по ним», - заметил он в беседе с НСН.
В свою очередь политолог, военный обозреватель Александр Зимовский считает, что обновленная стратегия указывает на уход Вашингтона от роли покровителя Европы и мирового гегемона.
«Она отражает текущую трансформацию мирового порядка, в ходе которой США утрачивают прежнее влияние и снижают поддержку союзников. Стратегия подчеркивает возвращение к логике сфер влияния и знаменует отход от модели глобального лидерства к более селективному распределению ресурсов», - сказал он в интервью RT.
КОНКУРЕНЦИЯ С КИТАЕМ И КРИТИКА ЕВРОПЫ
В прежней стратегии нацбезопасности США, принятой еще при президенте Джо Байдене, Россию называли «угрозой глобальному порядку, демократии и стабильности». Тогда целью Вашингтона было ослабление Москвы, и отдельно подчеркивалось намерение долгосрочной поддержки Украины в конфликте с РФ.
При этом обновление стратегии, считают эксперты, было вызвано тем, что, по мнению Дональда Трампа и его соратников, США уже не могут в одиночку руководить мировой политикой, так как это требует слишком больших расходов, но дает несопоставимо меньше выгод.
«Как минимум с конца холодной войны часто публиковали стратегии нацбезопасности, которые настолько широко определяли американские национальные интересы, что включали в себя почти любой вопрос или начинание. США отвергают неудачную концепцию глобального доминирования, но должны предотвратить глобальное, а в некоторых случаях и региональное доминирование других», - говорится в документе.
В связи с этим Малек Дудаков предположил, что в рамках новой стратегии США Европа и Ближний Восток отойдут на второй план. При этом, по его словам, с Москвой Вашингтон пойдет на сближение.
«Самым выгодным приоритетным направлением называют западное полушарие, и США будут там пытаться усиливать свое влияние и конкурировать с Китаем. Второе — это, конечно, азиатское направление, где конкуренция с Китаем тоже будет очень активно проявляться. При этом Европа и Ближний Восток отходят на второй план. Здесь США будут требовать от своих союзников, от тех же европейцев, тратить больше расходов на оборонку и в большей степени заниматься своими вопросами нацбезопасности. С РФ предлагается не конфликтовать, а договориться о стратегической стабильности. Потому что США признают нашу фактическую победу в спецоперации на Украине. Поэтому они постараются переключить свои ресурсы и возможности на другие треки, а с Россией — договориться так, чтобы у них была свобода рук», - заявил политолог в разговоре с НСН.
Кроме того, американист подчеркнул, что в рамках обновленной стратегии США по многим параметрам критикуют Европу.
«Про Европу сказано, что она ушла в сторону цивилизационного упадка с приемом огромного количества беженцев, с деструктивной политикой либеральных элит, отказом от своих традиций и культуры. В связи с этим США хоть и делают европейское направление менее приоритетным для себя, но продолжат свою стратегию смены элит в Европе. То есть либеральные элиты будут пытаться поменять на более консервативные и национально ориентированные. В ближайшее время будет очень серьезный кризис в трансатлантических отношениях между США и Европой, который будет проявляться во всем: в отношениях и с Евросоюзом, и с НАТО», - заметил Дудаков.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что администрация Дональда Трампа собирается возродить ВПК с помощью «национальной мобилизации», то есть дешевого вооружения, например, дронов, и дорогих систем, необходимых для борьбы с противником, сопоставимым с США по мощи.
