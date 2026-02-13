Юрист рассказал о специфических схемах мошенников в Telegram
Мошенники применяют в мессенджере Telegram специфические схемы обмана. Об этом заявил заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, злоумышленники выдают себя за коллег, руководителей, друзей жертв.
«ИИ, используемый мошенниками, анализирует круг жизненных и профессиональных интересов потенциальной жертвы и генерирует список лиц, от имени которых мошенники и реализуют свои схемы», - указал Соловьев.
Также юрист подчеркнул, что Telegram лучше адаптирован для использования дипфейков и мошенничества накануне праздников. В мессенджере создают каналы с «привлекательными» предложениями товаров и услуг.
Ранее россиян предупредили, что аферисты звонят жертвам и сообщают якобы о доставке подарка на день рождения, пытаясь получить код для доступа к персональным данным, пишет Ura.ru.
