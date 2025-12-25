Песков назвал озлобленным рождественское обращение Зеленского
В Кремле видели сообщения о «действительно странном» рождественском обращении президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российскго лидера Дмитрий Песков.
По его словам, всё выглядело «некультурно и озлобленно», а автор обращения «похож на малоадекватного человека».
«Хочется задаться вопросом: способен ли он принимать адекватные решения в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с Рождеством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
