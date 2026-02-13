В Чебоксарах обрушилась часть кровли в жилом доме
Кровля частично обрушилась в многоквартирном доме в Восточном поселке в Чебоксарах. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов.
«В доме №20… произошло частичное обрушение кровли. Также частично повреждена система отопления, временно отсутствует теплоснабжение в одном подъезде», - написал Трофимов в Telegram-канале.
Ремонт взяли на особый контроль, подачу тепла жителям планируют восстановить 13 февраля.
Трофимов призвал горожан обращать внимание на состояние крыш и при наличии сосулек и свисающих снежных масс сообщать в Единую диспетчерскую службу.
Ранее в Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась крыша школы, никто не пострадал.
