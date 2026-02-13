В Чебоксарах обрушилась часть кровли в жилом доме

Жителей Белгородской области призвали не носить камуфляж в приграничье Глава Госдепа США планирует обсудить с властями Венгрии и Словакии прекращение поставок энергоресурсов из России В Госдуме предложили закрепить на федеральном уровне выплаты за продолжительный брак Китай впервые успешно провел операцию по возвращению первой ступени ракеты-носителя «Чанчжэн-10» Россияне определились с предпочтениями в начинке для блинов на Масленицу