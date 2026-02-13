В Чебоксарах обрушилась часть кровли в жилом доме

Кровля частично обрушилась в многоквартирном доме в Восточном поселке в Чебоксарах. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов.

«В доме №20… произошло частичное обрушение кровли. Также частично повреждена система отопления, временно отсутствует теплоснабжение в одном подъезде», - написал Трофимов в Telegram-канале.

Ремонт взяли на особый контроль, подачу тепла жителям планируют восстановить 13 февраля.

Трофимов призвал горожан обращать внимание на состояние крыш и при наличии сосулек и свисающих снежных масс сообщать в Единую диспетчерскую службу.

Ранее в Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась крыша школы, никто не пострадал.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ЧувашияОбрушение

Горячие новости

Все новости

партнеры