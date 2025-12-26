В Кремле назвали странным и некультурным рождественское выступление Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в своем рождественском выступлении вел себя озлобленно, некультурно и был похож на малоадекватного человека, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Видели сообщения о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно. Похож на малоадекватного человека», - указал пресс-секретарь президента России.
Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то «сгинуть», заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал.
Также он сообщил об «очень хорошем разговоре» с Уиткоффом и зятем Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
