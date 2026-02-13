Apple продлила действие восьми товарных знаков в России

Корпорация Apple продлила права на действие в России по меньшей мере восьми товарных знаков. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные электронной базы Роспатента.

Речь идет о брендах iWeb, Time Machine, Macexpo, iPod, Mac Pro, Pod, Mobile Me и изображении надкусанного яблока. Американская компания продлила действие товарных знаков до 2036 года.

По данным Роспатента, Apple намерена продавать под этими брендами телефоны, компьютеры, наушники, программное обеспечение и игры. Кроме того, компания будет предоставлять услуги связи.

Ранее корпорация Microsoft зарегистрировала в РФ товарный знак интернет-браузера Microsoft Edge.

