Apple продлила действие восьми товарных знаков в России
Корпорация Apple продлила права на действие в России по меньшей мере восьми товарных знаков. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные электронной базы Роспатента.
Речь идет о брендах iWeb, Time Machine, Macexpo, iPod, Mac Pro, Pod, Mobile Me и изображении надкусанного яблока. Американская компания продлила действие товарных знаков до 2036 года.
По данным Роспатента, Apple намерена продавать под этими брендами телефоны, компьютеры, наушники, программное обеспечение и игры. Кроме того, компания будет предоставлять услуги связи.
Ранее корпорация Microsoft зарегистрировала в РФ товарный знак интернет-браузера Microsoft Edge.
