«Если брать блок НАТО в целом, то самая большая армия в условной Европе сейчас у Турции – от 400 до 500 тысяч военнослужащих. Но Турция не будет вмешиваться в эту ситуацию, Эрдоган хочет быть просто посредником, предоставляя свою территорию для переговоров. Следующая по численности армия – это армия Франции, затем ФРГ и Польша. Армия Польши находится в состоянии перевооружения, они ставят цель увеличить численность до 200-250 тысяч, закупают тысячу танков в Южной Кореи, 250 танков – в США. Но все дело в том, что польские генералы готовятся «к вчерашней войне». Сегодня важно высокоточное оружие, дроны и так далее, чего в Польше нет. Я думаю, что у Польши хватит здравого смысла не вмешиваться», - рассказал он.

Он также объяснил, почему Франция, Германия и Великобритания не смогут противостоять России.

«Остается Франция, у нее есть иностранный легион, его численность в районе 30 тысяч не позволяет выполнять какие-то серьезные функции за пределами Франции. Армия ФРГ уже перестала быть дееспособным формированием, сейчас они пытаются выбить громадные деньги и вернуть ей былое величие к 2030 году. Еще есть Великобритания, но там армия поместится на стадионе Уэмбли – порядка 70 тысяч человек. Они тоже проморгали момент модернизации. Поэтому основная надежда их всех – спровоцировать и привлечь американцев. Но мы знаем, что Трамп против такой политики, он не собирается этим заниматься в помощь европейцам. Поэтому вряд ли у них что-то получится. Российская армия сегодня является сильнейшей армией в мире по качеству вооружений. На европейском континенте нет сил, которые способы ей противостоять», - заключил собеседник НСН.

В случае нападения на Украину в будущем Евросоюз может задействовать многонациональные вооруженные силы. Об этом сказано в совместном заявлении руководителей стран Европы по итогам переговоров в Берлине, которые прошли 14,15 декабря.

