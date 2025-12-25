СМИ: Россия хочет изменить мирный план США по Украине

План президента США Дональда Трампа из 20 пунктов по урегулированию конфликта вокруг Украины не устраивает Россию по фундаментальным вопросам безопасности, сообщает Bloomberg.

Москва готова рассматривать документ только как отправную, но не конечную точку. Главные претензии Кремля сводятся к «красным линиям»: план не даёт гарантий, что НАТО перестанет расширяться, и не закрепляет постоянный нейтральный статус Украины. Россия также требует чётких параметров демилитаризации для ВСУ, защиты русского языка и гарантий по снятию санкций.

Отдельным камнем преткновения, по данным The Washington Post, может стать предложение США разместить иностранных военных в ДНР в рамках создания там свободной экономической зоны — условие, неприемлемое для Москвы.

Союзники Украины в рамках обсуждаемых гарантий безопасности намерены в первую очередь задействовать дипломатические механизмы в случае новой эскалации конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
