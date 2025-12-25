СМИ: Россия хочет изменить мирный план США по Украине

Москва готова рассматривать документ только как отправную, но не конечную точку. Главные претензии Кремля сводятся к «красным линиям»: план не даёт гарантий, что НАТО перестанет расширяться, и не закрепляет постоянный нейтральный статус Украины. Россия также требует чётких параметров демилитаризации для ВСУ, защиты русского языка и гарантий по снятию санкций.

Отдельным камнем преткновения, по данным The Washington Post, может стать предложение США разместить иностранных военных в ДНР в рамках создания там свободной экономической зоны — условие, неприемлемое для Москвы.

Союзники Украины в рамках обсуждаемых гарантий безопасности намерены в первую очередь задействовать дипломатические механизмы в случае новой эскалации конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

