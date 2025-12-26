Политолог Ордуханян: Поездка Зеленского в США станет для него холодным душем

По его мнению, даже если украинского лидера примут хорошо, то итог поездки будет сильно отличаться от ожидаемого. Это связано с тем, что Вашингтону уже нечего предоставить Киеву.

Эксперт пояснил, что поставлять оружие американцы не будут, и денег для финансирования у них тоже. При этом глава Белого дома Дональд Трамп не желает «взваливать на себя какие-то дополнительные обязательства».

«Зеленский сможет привезти из Соединенных Штатов только холодный душ для себя и своих приспешников», — заключил Ордуханян.

Ранее Зеленский заявил, что провёл конструктивную беседу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

