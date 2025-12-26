Политолог Ордуханян: Поездка Зеленского в США станет для него холодным душем
Президента Украины Владимира Зеленского в ходе предстоящей поездки в США вряд ли ждёт тёплый приём. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Рафаэль Ордуханян.
По его мнению, даже если украинского лидера примут хорошо, то итог поездки будет сильно отличаться от ожидаемого. Это связано с тем, что Вашингтону уже нечего предоставить Киеву.
Эксперт пояснил, что поставлять оружие американцы не будут, и денег для финансирования у них тоже. При этом глава Белого дома Дональд Трамп не желает «взваливать на себя какие-то дополнительные обязательства».
«Зеленский сможет привезти из Соединенных Штатов только холодный душ для себя и своих приспешников», — заключил Ордуханян.
Ранее Зеленский заявил, что провёл конструктивную беседу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Какие проблемы ждут россиян после перехода на шестидневку
- Захарова: Россия не отступает от своих позиций по конфликту на Украине
- Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище
- Ветеринар предупредил об опасности импортного корма для животных
- Политолог Ордуханян: Поездка Зеленского в США станет для него холодным душем
- В России объяснили, кому навредят канцерогены в китайских покрышках
- «Дороже Турции»: В туристической отрасли назвали проблемы российской санаториев
- Адвокат раскрыл, почему регионы не могут менять требования к тонировке автомобилей
- Россиянам рассказали, как восстановить питание после праздников
- В Крыму заявили об информационных атаках со стороны Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru