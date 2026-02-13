СМИ: Стармер хочет создать многонациональную оборонную инициативу
Премьер-министр Британии Кир Стармер намерен призвать союзников на Западе к созданию многонациональной инициативы в сфере обороны, которая сократила бы затраты на вооружение. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
«Стармер намерен обосновать необходимость создания Великобританией и ее западными союзниками многонациональной оборонной инициативы», - отмечает издание.
Структура могла бы курировать совместные закупки оружия и снизить траты на перевооружение. Стармер намерен поднять этот вопрос на Мюнхенской конференции по безопасности.
Между тем СМИ сообщили, что премьер Британии не планирует присоединяться к сформированному США Совету мира по Газе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сийярто обвинил Зеленского в прекращении поставок нефти по «Дружбе»
- Apple продлила действие восьми товарных знаков в России
- «Хайп на хайпе?»: Почему Андреасян вступился за Богомолова
- Посол РФ посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Канаду
- Час интеллектуальных игр приравняли к 25 минутам бега
- СМИ: Стармер хочет создать многонациональную оборонную инициативу
- В Чебоксарах обрушилась часть кровли в жилом доме
- Юрист рассказал о специфических схемах мошенников в Telegram
- Гладков попросил жителей белгородского приграничья не носить камуфляж
- «Проигрышный вариант»: Трамп может выйти из переговоров по Украине из-за «упертости» Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru