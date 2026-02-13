СМИ: Стармер хочет создать многонациональную оборонную инициативу

Премьер-министр Британии Кир Стармер намерен призвать союзников на Западе к созданию многонациональной инициативы в сфере обороны, которая сократила бы затраты на вооружение. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

«Стармер намерен обосновать необходимость создания Великобританией и ее западными союзниками многонациональной оборонной инициативы», - отмечает издание.

Структура могла бы курировать совместные закупки оружия и снизить траты на перевооружение. Стармер намерен поднять этот вопрос на Мюнхенской конференции по безопасности.

Между тем СМИ сообщили, что премьер Британии не планирует присоединяться к сформированному США Совету мира по Газе.

