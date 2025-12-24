СМИ: Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана по урегулированию конфликта в стране, который обсуждают на переговорах в США. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

План предполагает подтверждение суверенитета Украины, договор о ненападении между страной и Россией, гарантии безопасности для Киева со стороны США, НАТО и Европы по примеру пятой статьи Вашингтонского договора, а также установление численности украинской армии в 800 тысяч человек в мирное время. Кроме того, в план входят вступление Киева в Евросоюз в определенный срок, безъядерный статус Украины, создание нескольких фондов для восстановления страны и привлечение на эти цели 800 млрд долларов, демилитаризация Кинбурнской косы, обмен пленными «всех на всех» и возвращение гражданских лиц и политзаключенных.

По данным издания, в план включили вопросы о Запорожской атомной электростанции и контролируемых сторонами конфликта территориях, по ним нет компромисса. Так, Киев предлагает ввести управление ЗАЭС совместно с США. В вопросе территорий один из вариантов - вывод российских военных из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей и сохранение ВС России и ВСУ на их позициях в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Отмечается, что после согласия всех сторон с этим планом должно вступить в силу полное прекращение огня. Выполнение соглашения будет контролировать Совет мира во главе с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что на переговорах по Украине обсуждают 20-пунктный мирный план, многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности от США и план экономического роста после достижения мира, пишет Ura.ru.

