Урегулирование украинского конфликта возможно в ближайшие 90 дней – такое заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в беседе с Fox News. При этом он подчеркнул, что если кто-то и может закончить этот конфликт, то это президент США Дональд Трамп. По его словам, американский лидер рассчитывает продолжать давление на Россию и Украину, чтобы сподвигнуть их мирному соглашению.

НЕРАБОЧИЙ ПЛАН

Как отмечал сам Трамп на днях, переговоры по мирному урегулированию конфликта продолжаются и проходят «нормально». Об этом он рассказал на церемонии в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. При этом он подчеркивал, что между российским президентом Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским «ужасающая ненависть».

«Все устали от этой войны. Она должна закончиться», — отметил Трамп.

Между тем, накануне Зеленский представил свой мирный план из 20 пунктов, который Украина предлагала американцам на переговорах в США. Положения документа опубликовало агентство РБК-Украина после встречи Зеленского с журналистами. Тем временем и российские, и украинские политики уже назвали его нереалистичным и абсолютно нерабочим.

Так, среди ключевых пунктов: подтверждение суверенитета Украины, международные гарантии безопасности без уточнения деталей, соглашение о ненападении между РФ и Украиной с мониторингом ситуации по линии соприкосновения, глобальный пакет помощи для Украины, а также создание фонда для ее восстановления в размере $800 млрд.

Что касается вопроса территорий, то в документе нет единой c США позиции по этому вопросу. Так, согласно плану Зеленского, Украина не готова вывести войска из Донбасса. По одному из вариантов, российские войска должны выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, тогда как позиции по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях должны остаться без изменений, по принципу «стоим там, где стоим». Допускается компромисс через создание свободной экономической зоны, однако для ее внедрения нужен референдум с рассмотрением всего пакета документации.

Также Украина готова зафиксировать численность своей армии на уровне 800 тысяч военнослужащих в мирное время. Помимо прочего, предложено закрепить безъядерный статус страны.

Европа и НАТО же должны дать Киеву гарантии по модели статьи 5 устава НАТО. Также не достигнут компромисс по Запорожской АЭС: Киев предлагает управлять ею совместно с США.

Что касается выборов, то Украина, как следует из документа, готова их провести в «кратчайшие сроки» после подписания соглашения. Документ предполагается сделать юридически обязывающим, а контролировать его исполнение должен Совет мира во главе с Трампом.

ВОЗЬМЕМ ОДЕССУ?

Между тем, по мнению профессора Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грега Саймонса, если случится эскалация конфликта с Украиной, включая обострение боевых действий в Черном море, то Россия в контексте территориального вопроса не только выбьет ВСУ из ДНР, но и возьмет под свой контроль Одессу. Такое мнение он выразил в беседе с «Лентой.ру».

Также от указал, что единственный устраивающий Россию сценарий решения территориального вопроса - это полный вывод украинских войск не только из ДНР, но и из остальных территорий новых регионов. Но, если напряжённость усилится, то Москва расширит географию давления на Киев.

"Если она (Украина.- Прим. НСН) продолжит заниматься пиратством в Черном море, то территориальное урегулирование будет расширено и включит другие территории, такие как Одесса", - уверен он.

Помимо прочего, Саймонс выразил мнение, что идея США о превращении ДНР в «свободную экономическую зону» - не более чем попытка «сохранить лицо», чтобы все происходящее не казалось победой России. Он напомнил, что США здесь не являются нейтральными, и у Трампа есть свои интересы на Украине.

"ХОТЕЛКИ" И ЗАТЯГИВАНИЕ ВОЙНЫ

При этом даже на Украине положения плана Зеленского сочли детским сочинением и сценарием продолжения войны. Так, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров отметил, что все это выглядит, как набор «хотелок Зеленского» или требования, как будто Украина уже одержала победу. Более того, политик четко увидел в этих положениях желание продолжать боевые действия.

«Стилистика этого плана – сочинение «как я провел лето». Начиная с первого смешного пункта «подтверждение суверенитета Украины», непонятно вообще, суверенитета в каких границах, и можно ли сейчас говорить о каком-то суверенитете. Там какой пункт не возьми – он прописан исключительно на «хотелках» Зеленского. Впечатление, что Украина уже победила, и вот условия, на которых может завершиться конфликт. … А что по гарантиям безопасности для России?... Вот это «стоим там, где стоим» Зеленского - это продолжение войны», - рассказал он НСН.

По его словам, сейчас Зеленского больше волнует ситуация внутри Украины и позиция отступления на фронте ему очень даже выгодна.