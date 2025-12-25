Возьмем Одессу? Чем обернется Украине затягивание конфликта

Пока в России обсуждают нежизнеспособный мирный план Зеленского, называя его "детским сочинением" и желанием продолжить войну, в Бангкоке уже пророчат Киеву потерю Одессы.

Урегулирование украинского конфликта возможно в ближайшие 90 дней – такое заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в беседе с Fox News. При этом он подчеркнул, что если кто-то и может закончить этот конфликт, то это президент США Дональд Трамп. По его словам, американский лидер рассчитывает продолжать давление на Россию и Украину, чтобы сподвигнуть их мирному соглашению.

НЕРАБОЧИЙ ПЛАН

Как отмечал сам Трамп на днях, переговоры по мирному урегулированию конфликта продолжаются и проходят «нормально». Об этом он рассказал на церемонии в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. При этом он подчеркивал, что между российским президентом Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским «ужасающая ненависть».

«Все устали от этой войны. Она должна закончиться», — отметил Трамп.

Между тем, накануне Зеленский представил свой мирный план из 20 пунктов, который Украина предлагала американцам на переговорах в США. Положения документа опубликовало агентство РБК-Украина после встречи Зеленского с журналистами. Тем временем и российские, и украинские политики уже назвали его нереалистичным и абсолютно нерабочим.

Так, среди ключевых пунктов: подтверждение суверенитета Украины, международные гарантии безопасности без уточнения деталей, соглашение о ненападении между РФ и Украиной с мониторингом ситуации по линии соприкосновения, глобальный пакет помощи для Украины, а также создание фонда для ее восстановления в размере $800 млрд.

Что касается вопроса территорий, то в документе нет единой c США позиции по этому вопросу. Так, согласно плану Зеленского, Украина не готова вывести войска из Донбасса. По одному из вариантов, российские войска должны выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, тогда как позиции по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях должны остаться без изменений, по принципу «стоим там, где стоим». Допускается компромисс через создание свободной экономической зоны, однако для ее внедрения нужен референдум с рассмотрением всего пакета документации.

Также Украина готова зафиксировать численность своей армии на уровне 800 тысяч военнослужащих в мирное время. Помимо прочего, предложено закрепить безъядерный статус страны.

Европа и НАТО же должны дать Киеву гарантии по модели статьи 5 устава НАТО. Также не достигнут компромисс по Запорожской АЭС: Киев предлагает управлять ею совместно с США.

Что касается выборов, то Украина, как следует из документа, готова их провести в «кратчайшие сроки» после подписания соглашения. Документ предполагается сделать юридически обязывающим, а контролировать его исполнение должен Совет мира во главе с Трампом.

ВОЗЬМЕМ ОДЕССУ?

Между тем, по мнению профессора Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грега Саймонса, если случится эскалация конфликта с Украиной, включая обострение боевых действий в Черном море, то Россия в контексте территориального вопроса не только выбьет ВСУ из ДНР, но и возьмет под свой контроль Одессу. Такое мнение он выразил в беседе с «Лентой.ру».

Также от указал, что единственный устраивающий Россию сценарий решения территориального вопроса - это полный вывод украинских войск не только из ДНР, но и из остальных территорий новых регионов. Но, если напряжённость усилится, то Москва расширит географию давления на Киев.

"Если она (Украина.- Прим. НСН) продолжит заниматься пиратством в Черном море, то территориальное урегулирование будет расширено и включит другие территории, такие как Одесса", - уверен он.

Помимо прочего, Саймонс выразил мнение, что идея США о превращении ДНР в «свободную экономическую зону» - не более чем попытка «сохранить лицо», чтобы все происходящее не казалось победой России. Он напомнил, что США здесь не являются нейтральными, и у Трампа есть свои интересы на Украине.

"ХОТЕЛКИ" И ЗАТЯГИВАНИЕ ВОЙНЫ

При этом даже на Украине положения плана Зеленского сочли детским сочинением и сценарием продолжения войны. Так, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров отметил, что все это выглядит, как набор «хотелок Зеленского» или требования, как будто Украина уже одержала победу. Более того, политик четко увидел в этих положениях желание продолжать боевые действия.

«Стилистика этого плана – сочинение «как я провел лето». Начиная с первого смешного пункта «подтверждение суверенитета Украины», непонятно вообще, суверенитета в каких границах, и можно ли сейчас говорить о каком-то суверенитете. Там какой пункт не возьми – он прописан исключительно на «хотелках» Зеленского. Впечатление, что Украина уже победила, и вот условия, на которых может завершиться конфликт. … А что по гарантиям безопасности для России?... Вот это «стоим там, где стоим» Зеленского - это продолжение войны», - рассказал он НСН.

По его словам, сейчас Зеленского больше волнует ситуация внутри Украины и позиция отступления на фронте ему очень даже выгодна.

Украинские СМИ сообщили об увольнении Михаила Подоляка из офиса Зеленского

«Для Зеленского вызовы внутри Украины гораздо более серьезны, чем ситуация на поле боя. Он бы на поле боя отступал еще лет 10-15 из разряда «только сохраните мой режим»», - подытожил политик.

С ним согласен и ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко. По его мнению, украинский лидер намеренно затягивает переговоры по разрешению российско-украинского конфликта, заведомо понимая, что Москва не пойдет на его условия.

«С военной точки зрения, я не увидел со стороны Украины никаких компромиссов. Более того, все выдвинутые Зеленским требования как будто говорят о том, что у Украины есть какие-то козыри на линии боевого соприкосновения. ВСУ несут сейчас катастрофические потери, у них везде есть элементы обрушения фронта, общая нехватка личного состава, не все в порядке с поставками боеприпасов, также под большим вопросом финансирование…Считаю, что это затягивание процесса, имитация активной бурной деятельности в мирном направлении», — сказал Марочко НСН.

Зеленский: США не обнародуют часть гарантий безопасности для Украины

Также он раскритиковал и предложение вывести российские войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей нецелесообразно для России.

«Кроме того, вывод войск из тех областей, которые были озвучены Зеленским, нецелесообразен с военной точки зрения, поскольку буферная зона, которая уже образована, довольно-таки серьезно снизила риски нанесения ударов по прифронтовым районам России, существенно сократила возможности Украины», - указал он.

В свою очередь экс-премьер Украины Николай Азаров также не увидел какой-либо жизнеспособности в этом плане.

«Я не считаю этот план реалистичным. Это очередная затяжка времени, очередная затяжка переговоров», - поделился он с ТАСС. Кроме того, он отметил, что возникает вопрос, кто подпишет мирное соглашение, так как Зеленский давно уже нелегитимен.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Политика

Горячие новости

Все новости

партнеры